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Военнослужащие инженерных войск стран СНГ тренируются в Казахстане в устройстве минных заграждений и наведении мостов
Сбор подразделений инженерных войск Вооруженных сил стран СНГ начался в Казахстане, тренировки продлятся неделю, сообщает в среду Минобороны России.
В сборе, который продлится до 27 июня, принимают участие военнослужащие Беларуси, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана, говорится в сообщении.
От России на казахстанский полигон Капчагай отправились военнослужащие 210 межвидового учебного центра инженерных войск из города Кстово Нижегородской области.
"В ходе совместных действий военнослужащие проведут разведку участка дороги, с использованием гусеничных минных заградителей выполнят задачи по устройству минно-взрывных заграждений. Также военные инженеры отработают действия по установке колейного моста с применением мостоукладчика МТУ-20 и развертыванию фильтровальной станции ВОС-4", - уточнили в Минобороны.
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Военнослужащие инженерных войск стран СНГ тренируются в Казахстане в устройстве минных заграждений и наведении мостов
Сбор подразделений инженерных войск Вооруженных сил стран СНГ начался в Казахстане, тренировки продлятся неделю, сообщает в среду Минобороны России. В сборе,...
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