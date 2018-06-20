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Во Франции мужчина пытался напасть на прохожих с ножом
В городе Тур был задержан мужчина, поведение которого признано опасным для окружающих.
Единой картины произошедшего нет, но очевидцы говорят, что голый по пояс мужчина приблизительно тридцати лет бегал по мосту с ножом и пытался напасть на прохожих. Он схватил одного из них и хотел перебраться через перила, но в этот момент был задержан.
Пострадавших нет. Мотивы нападавшего мужчины устанавливают полиция и психиатры.
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В городе Тур был задержан мужчина, поведение которого признано опасным для окружающих.
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