Во Франции мужчина пытался напасть на прохожих с ножом

В городе Тур был задержан мужчина, поведение которого признано опасным для окружающих.

Единой картины произошедшего нет, но очевидцы говорят, что голый по пояс мужчина приблизительно тридцати лет бегал по мосту с ножом и пытался напасть на прохожих. Он схватил одного из них и хотел перебраться через перила, но в этот момент был задержан.

Пострадавших нет. Мотивы нападавшего мужчины устанавливают полиция и психиатры.