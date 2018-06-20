Создан компьютер, который невозможно переспорить

Компания IBM представила умную машину, которая способна вести с человеком аргументированный спор.

Компьютер распознаёт и анализирует человеческую речь, разбирает её на тезисы и выявляет вопросы, являющиеся темой дискуссии. После этого нейронная сеть обращается к базе материалов и формирует свои аргументы на заданную тему. Доводы устройства озвучиваются с помощью интеллектуальной системы синтеза речи.

Новая технология была протестирована на чемпионке мира по дебатам Ноа Овадии. Девушка сама выбрала тему спора, но одержать верх над умной машиной не смогла. Компьютер победил в дискуссии по уровню аргументации, но уступил человеку по качеству формулируемых тезисов.

Создатели надеются, что в будущем их изобретение поможет человеку принимать верные решения. Тот массив данных, который использует в споре компьютер, в разы превышает объём информации, которой может апеллировать человек.