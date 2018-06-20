В Беларуси введен запрет на посещение лесов в 83 регионах

Штраф за нарушение запрета может составить до 25 базовых величин.

Запрет был введён из-за пожароопасной обстановки, вызванной отсутствием дождей и жаркой погодой. В ведомстве информируют, что за последние сутки произошло семь возгораний, а за весь сезон зафиксировано 312 лесных пожаров.

На период действия запрета леса нельзя посещать ни при каких обстоятельствах. Также запрещён въезд любого транспорта.