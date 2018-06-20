|
В Беларуси введен запрет на посещение лесов в 83 регионах
Штраф за нарушение запрета может составить до 25 базовых величин.
Запрет был введён из-за пожароопасной обстановки, вызванной отсутствием дождей и жаркой погодой. В ведомстве информируют, что за последние сутки произошло семь возгораний, а за весь сезон зафиксировано 312 лесных пожаров.
На период действия запрета леса нельзя посещать ни при каких обстоятельствах. Также запрещён въезд любого транспорта.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Штраф за нарушение запрета может составить до 25 базовых величин.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)