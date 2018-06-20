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В Беларуси введен запрет на посещение лесов в 83 регионах

21.06.2018 06:12 — Разное | ОНТ  
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Штраф за нарушение запрета может составить до 25 базовых величин.

Запрет был введён из-за пожароопасной обстановки, вызванной отсутствием дождей и жаркой погодой. В ведомстве информируют, что за последние сутки произошло семь возгораний, а за весь сезон зафиксировано 312 лесных пожаров.

На период действия запрета леса нельзя посещать ни при каких обстоятельствах. Также запрещён въезд любого транспорта.  

 
 
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​Штраф за нарушение запрета может составить до 25 базовых величин.
 
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