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The Guardian обнародовала почти 35 тысяч имён мигрантов, погибших по дороге в Европу

21.06.2018 06:12 — Разное | ОНТ  
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Во Всемирный день беженцев The Guardian опубликовала список мигрантов, погибших при попытке добраться до Европы. Всего в нём 34361 человек за 25 лет.

Список представлен в 56-страничном приложении к печатной версии газеты и на сайте издания.

Больше всего людей погибает в море, но есть и другие причины. Мигранты умирают при переездах, в лагерях для беженцев, от рук радикалов, а иногда из-за стресса сами накладывают на себя руки. Первым в списке стоит имя 24-летнего Кимпуа Нсимба из Конго, который повесился в центре для приёма беженцев через пять дней после прибытия в Великобританию.

The Guardian отмечает, что ею были опубликованы только известные случаи, но жертв гораздо больше.

 
 
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​Во Всемирный день беженцев The Guardian опубликовала список мигрантов, погибших при попытке добраться до Европы. Всего в нём 34361 человек за 25 лет.
 
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