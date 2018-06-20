The Guardian обнародовала почти 35 тысяч имён мигрантов, погибших по дороге в Европу

Во Всемирный день беженцев The Guardian опубликовала список мигрантов, погибших при попытке добраться до Европы. Всего в нём 34361 человек за 25 лет.

Список представлен в 56-страничном приложении к печатной версии газеты и на сайте издания.

Больше всего людей погибает в море, но есть и другие причины. Мигранты умирают при переездах, в лагерях для беженцев, от рук радикалов, а иногда из-за стресса сами накладывают на себя руки. Первым в списке стоит имя 24-летнего Кимпуа Нсимба из Конго, который повесился в центре для приёма беженцев через пять дней после прибытия в Великобританию.

The Guardian отмечает, что ею были опубликованы только известные случаи, но жертв гораздо больше.