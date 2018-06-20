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В Витебске установили памятник великану
В сквере Маяковского установили памятник Фёдору Махнову – самому высокому человеку в истории.
Махнов жил в Витебской губернии в девятнадцатом веке, а его рост, согласно различным источникам, составлял от 239 до 285 сантиметров. Скульптурная композиция получила название «Витебский великан».
Памятник сделан из бронзы, а его высота составляет 312 сантиметров.
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В сквере Маяковского установили памятник Фёдору Махнову – самому высокому человеку в истории.
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