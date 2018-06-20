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Завтра движение транспорта в районе Майского Посада будет заметно затруднено
21.06.2018 — Разное | Инфа-Курьер
В четверг, 21 июня, в этой части Слуцка будет перекрыто движение по одной полосе. Сегодня вечером на место прибыла дорожная фреза, которая с утра начнёт работу.
В районе Майского Посада строится кольцевая развязка. Вчера здесь
Строительство «кольца на Сахарном» планируют завершить к 3 июля.
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Дорожная фреза доставлена на место работ. Самое важное Завтра движение транспорта в районе Майского Посада будет заметно...
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