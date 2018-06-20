Кому интересно - изучаем документ Госстандарта (он под спойлером), или смотрим видео, где блогеры все разбирают буквально по строчкам.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56591.php

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фото - иллюстрация, с сайта bit-splav.by

Речь идёт о материале, который инициативная группа называет отходами, а «Бит-Сплава» - полиэтиленом вторичным . К слову, автор документа отказалась общаться с блогерами и пояснять некоторые моменты.