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Петрухин и Кабанов опубликовали документ, который должен стать "информационной бомбой"
21.06.2018 06:34 — Разное | Виртуальный Брест
Кому интересно - изучаем документ Госстандарта (он под спойлером), или смотрим видео, где блогеры все разбирают буквально по строчкам.
фото - иллюстрация, с сайта bit-splav.by
Речь идёт о материале, который инициативная группа называет отходами, а «Бит-Сплава» -
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Кому интересно - изучаем документ Госстандарта (он под спойлером), или смотрим видео, где блогеры все разбирают буквально по строчкам. фото - иллюстрация, с сайта...
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