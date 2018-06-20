ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Петрухин и Кабанов опубликовали документ, который должен стать "информационной бомбой"

21.06.2018 06:34 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Кому интересно - изучаем документ Госстандарта (он под спойлером), или смотрим видео, где блогеры все разбирают буквально по строчкам.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56591.php

Петрухин и Кабанов опубликовали документ, который должен стать "информационной бомбой"

фото - иллюстрация, с сайта bit-splav.by

Речь идёт о материале, который инициативная группа называет отходами, а «Бит-Сплава» - полиэтиленом вторичным. К слову, автор документа отказалась общаться с блогерами и пояснять некоторые моменты.

 
 
Ссылка на источник 68
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кому интересно - изучаем документ Госстандарта (он под спойлером), или смотрим видео, где блогеры все разбирают буквально по строчкам. фото - иллюстрация, с сайта...
 
Новости дня
Новости разные
 
Сможет ли Аргентина с Месси добиться первой победы? Каким будет 21 июня на ЧМ по футболу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Поставский край
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
21.06.2018
Заря над Неманам
Инфа-Курьер

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика