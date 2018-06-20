Программы лояльности и акции белорусских заправок: где выгоднее?

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Расход топлива у каждого автомобиля свой. Как тут лучше сэкономить, знает сам владелец авто. А вот что касается бонусов, то тут мы можем помочь. Myfin.by изучил бонусные предложения от белорусских АЗС.

«Белоруснефть»

Участником программы лояльности «Белоруснефти» может стать любой автомобилист. Для этого достаточно приобрести специальную карту на АЗС и зарегистрировать ее на сайте компании.

Программа лояльности этой сети АЗС основывается на том, сколько вы потратили на сопутствующие товары (кроме топлива) и услуги «Белоруснефти» в предыдущем месяце.

Если клиент купил сопутствующих товаров в предыдущем месяце на сумму от 20 до 29,99 рублей, он получает «серебряный» статус и скидку в 2% на автомобильное топливо. Если на сопутствующие товары потрачено более 30 рублей – у клиента «золотой статус» и скидка на топливо в 3%.

Ежемесячно все участники программы лояльности «Белоруснефти» могут принять участие в розыгрыше призов: это автомобиль, путешествие и топливные карты.

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В сети АЗС «Белоруснефть» действует специальная акция на покупку бензина марки АИ-98. Цена на это топливо установлена на 10 копеек/литр ниже максимально допустимого уровня согласно Прейскуранта концерна «Белнефтехим» № 3 «Розничные цены на нефтепродукты, реализуемые через АЗС».

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«Газпромнефть»

Действует балльно-накопительная программа лояльности «Разам з намi». Размер и количество начисляемых баллов зависят от суммы покупок клиента за предыдущий месяц.

Программа предусматривает три уровня статуса участника: серебряный (нужно потратить на товары АЗС до 124,99 рублей), золотой (траты от 125 до 263,99 рублей) и платиновый (траты от 264 рублей). Серебряный статус предполагает 2% начисляемых баллов от покупок в сети, золотой – 2,5%, платиновый – 3%.

«Газпромнефть» зачитывает в состав потраченных сумм все расходы клиента в сети, включающие покупку топлива, сопутствующих товаров и услуги кафе. Исключение составляет приобретение алкогольной продукции, пива, табачных изделий и сахара.

1 начисленный балл равен 1 белорусскому рублю. Тратить баллы в сети можно на все услуги и товары, имеющиеся на АЗС – за исключением алкогольной продукции, пива, табачных изделий и сахара.

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Цена реализации бензина АИ-98 в сети АЗС «Газпромнефть» также установлена на 10 копеек/литр ниже максимально допустимого уровня – согласно Прейскуранта концерна «Белнефтехим» № 3 «Розничные цены на нефтепродукты, реализуемые через АЗС».





Фото: pexels.com

«Лукойл»

Действует карта Клуба «Лукойл». Программа также балльно-накопительная. Начисление баллов идет пропорционально сумме, потраченной клиентом в сети АЗС «Лукойл» на приобретение нефтепродуктов.

Использовать накопленные баллы можно после получения СМС-сообщения о подтверждении регистрации. Сообщение приходит на телефон клиента в течение месяца.

В программе лояльности «Лукойл» клиент фактически получает на свою карту 2 % возврата от потраченных в сети АЗС рублей. Баллы можно потратить на оплату покупок на АЗС.

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В сети АЗС «Лукойл» с 20 мая по 30 июня текущего года действует скидка 3 копейки с каждого литра на сиженный газ ПБА. Для получения скидки необходимо приобрести на АЗС «Лукойл» от 25 литров газа.

А-100

В сети АЗС действует программа благодарности «Дзякуй».

Она не предусматривает скидок на топливо и ограничивается скидками на дополнительные услуги в рамках сети АЗС «А-100». Программа также позволяет принимать участие в розыгрышах, проводимых компанией.

«Трайпл»

Сеть заправок «Трайпл» до 30 июня 2018 года предоставляет скидку в размере 7 копеек с одного литра на все виды топлива. В акции участвуют АЗС компании, расположенные в Минске и Минской области.

Для участия в акции необходимо получить бесплатный промо-код на сайте slivki.by и зарегистрировать там марку, модель и госномер автомобиля.

Промо-код нужно сообщить оператору до начала заправки.

Акция действительна при заправке от 20 литров и распространяется только на физических лиц.

Гомельтранснефть «Дружба»

С 1 июня 2017 года там действуют следующие скидки:

АИ-92 – 6 копеек с одного литра;

АИ-95, ДТ – 7 копеек с одного литра;

АИ-98 – 16 копеек с одного литра.

Скидка на АИ-92, АИ-95, ДТ и Арктику действительна при заправке от 25 литров. Скидка на АИ-98 действительна при заправке от 1 литра.

«Татбелнефтепродукт»

Акция «У нас – все просто» действует с 2 мая 2018 года по 31 июля 2018 года. Можно получить скидку в 5 копеек с каждого литра дизельного топлива (ДТ-К5).

Чтобы стать участником акции, нужно одновременно приобрести один акционный комплекс (кофе Lavazza или чай в ассортименте + одно кулинарное изделие на выбор: гамбургер, чикенбургер, френч-дог, гриль-дог датский, бургер-ролл, чиз-чикен) на АЗС №1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ИООО «Татбелнефтепродукт».

Выводы

Однозначно выгодную акцию реализует заправка «Гомельтранснефть «Дружба». Проблема в том, что сеть достаточно маленькая, так что предложением могут воспользоваться далеко не все.

Удобнее всего стать участником программы лояльности «Белоруснефти», «Лукойла» или «Газпромнефти».

Самой простой является программа лояльности «Белоруснефти». Правда, чтобы получить скидку на топливо, нужно потратиться на товары на заправке, а там они дороже, чем в магазине. Так что выгоду получат только те автомобилисты, которые и так регулярно покупают что-то перекусить в кафе на заправках.