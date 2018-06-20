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У малого фонтана в парке имени Жилибера высадят "Кветкі радзімы""

21.06.2018 — Разное | Заря над Неманам  
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В преддверии Дня Независимости возле входа в парк со стороны улицы Ожешко развернется выставка «Кветкі радзімы». Сотни видов растений, комнатных и уличных, будут представлены 30 июня. 

 


С самыми креативными, новыми и неординарными идеями в области ландштафтного дизайна познакомит гостей «Зеленый мир». Гродненский клуб цветоводов «Флора» предложит выставку фиалок всевозможных расцветок и форм и других комнатных растений. Удивлять гостей будут необычными сортами лилий и роз. 

 



Новинки в оформлении букетов, необычные сочетания цветов и многое другое для самых разных торжеств представят цветочные магазины, в том числе «ДонБутон» и «Violet». 

У малого фонтана в парке имени Жилибера высадят "Кветкі радзімы""


Отдельную площадку планируется посвятить тенденциям в свадебной флористике. 

Весь день будут проходить мастер-классы, опытные цветоводы поделятся секретами ухода за комнатными и уличными растениями. Гости смогут научиться составлять оригинальные букеты, подходящие для самых разных случаев, а заодно узнают, что букет может быть не только из цветов, многие из растений.  Также букеты можно будет и приобрести или найти своего флориста, который в будущем поможет сделать торжество оригинальным, или порадовать близкого человека красивым букетом. 

У малого фонтана в парке имени Жилибера высадят "Кветкі радзімы""


"Кветкі радзімы" в парке имени Жилибера можно посетить 30 июня с 14.00 до 18.00. 
 

 
 
 
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В преддверии Дня Независимости возле входа в парк со стороны улицы Ожешко развернется выставка «Кветкі радзімы». Сотни видов растений, комнатных и уличных, будут...
 
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