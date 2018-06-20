В преддверии Дня Независимости возле входа в парк со стороны улицы Ожешко развернется выставка «Кветкі радзімы». Сотни видов растений, комнатных и уличных, будут представлены 30 июня.



С самыми креативными, новыми и неординарными идеями в области ландштафтного дизайна познакомит гостей «Зеленый мир». Гродненский клуб цветоводов «Флора» предложит выставку фиалок всевозможных расцветок и форм и других комнатных растений. Удивлять гостей будут необычными сортами лилий и роз.





Новинки в оформлении букетов, необычные сочетания цветов и многое другое для самых разных торжеств представят цветочные магазины, в том числе «ДонБутон» и «Violet».









Отдельную площадку планируется посвятить тенденциям в свадебной флористике.



Весь день будут проходить мастер-классы, опытные цветоводы поделятся секретами ухода за комнатными и уличными растениями. Гости смогут научиться составлять оригинальные букеты, подходящие для самых разных случаев, а заодно узнают, что букет может быть не только из цветов, многие из растений. Также букеты можно будет и приобрести или найти своего флориста, который в будущем поможет сделать торжество оригинальным, или порадовать близкого человека красивым букетом.









"Кветкі радзімы" в парке имени Жилибера можно посетить 30 июня с 14.00 до 18.00.

