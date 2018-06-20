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В Карелии бунт беременных. Чиновники мешают женщинам рожать
Жители карельского города Питкяранта вышли на митинг в защиту местной больницы. Чиновники решили закрыть местное родильное отделение и сократить персонал из-за малого числа рожающих. С 1 июля всех беременных будут отправлять рожать в соседние города.
Проливной дождь и порывистый ветер: в день проведения митинга в Питкяранте погода явно объявила протест. Но жителей карельской глубинки не испугались: около 200 человек вышли на митинг против закрытия родильного отделения местной больницы. С 1 июля здесь планируют оптимизировать работу медиков. С этим решением люди не согласились и выдвинули свои требования.
«Чтобы оставили родильное отделение в покое: как оно есть, так оно и должно быть у нас. Пусть отремонтируют его, пусть привезут новое оборудование туда, пусть привлекут специалистов, чтобы врачи ездили на практику в Петрозаводск, так получали практику, чтобы спецы из Петрозаводска приезжали, показывали свое мастерство людям. И тогда будет у нас район процветать», – говорит организатор митинга Анна Байкова.
Любовь Харламова живет в Питкяранте 17 лет. Здесь родила двух сыновей. В конце мая ей сообщили, что рожать долгожданную дочку дома она не сможет: придется ехать 60 километров в Сортавалу или 200 – в Петрозаводск.
«В положении беременной женщине очень тяжело добираться. Это психологический дискомфорт и для матери, потому что разлучается с семьей, а у некоторых еще маленькие дети остаются, и для ребенка», – говорит Любовь Харламова.
Успокоить людей, а точнее – уговорить рожать в других городах – чиновники карельского правительства приезжали в Питкяранту дважды. Последняя встреча состоялась за два часа до митинга. Козырь министров – цифры: рожать в Питкяранте стали реже – за пять месяцев этого года было 11 родов. Людей успокаивают, что в больнице останется один родзал на случай экстренных родов.
«Гинекологи не сокращаются, акушерки трудоустроены, санитарка трудоустроена, претензия не принимается. Родзал отремонтирован, будет дооснащен необходимым оборудованием, специалисты готовятся в университете шесть человек по целевому направлению, чтобы Питкяранта жила», – заявила министр здравоохранения Карелии Марина Швец.
Но местные жители уверены – вслед за родильным оптимизацию ждут и другие отделения больницы, и тогда не только родить, но и лечить в городе будет негде и некому. Собравшиеся на митинге поставили подписи под обращением к главе Карелии сохранить больницу в Питкяранте. Если их требования не услышат, группа активистов намерена собрать референдум.
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Жители карельского города Питкяранта вышли на митинг в защиту местной больницы.
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