В Карелии бунт беременных. Чиновники мешают женщинам рожать

Проливной дождь и порывистый ветер: в день проведения митинга в Питкяранте погода явно объявила протест. Но жителей карельской глубинки не испугались: около 200 человек вышли на митинг против закрытия родильного отделения местной больницы. С 1 июля здесь планируют оптимизировать работу медиков. С этим решением люди не согласились и выдвинули свои требования.– говорит организатор митингаживет в Питкяранте 17 лет. Здесь родила двух сыновей. В конце мая ей сообщили, что рожать долгожданную дочку дома она не сможет: придется ехать 60 километров в Сортавалу или 200 – в Петрозаводск.говорит Любовь Харламова.Успокоить людей, а точнее – уговорить рожать в других городах – чиновники карельского правительства приезжали в Питкяранту дважды. Последняя встреча состоялась за два часа до митинга. Козырь министров – цифры: рожать в Питкяранте стали реже – за пять месяцев этого года было 11 родов. Людей успокаивают, что в больнице останется один родзал на случай экстренных родов.– заявила министр здравоохранения КарелииНо местные жители уверены – вслед за родильным оптимизацию ждут и другие отделения больницы, и тогда не только родить, но и лечить в городе будет негде и некому. Собравшиеся на митинге поставили подписи под обращением к главе Карелии сохранить больницу в Питкяранте. Если их требования не услышат, группа активистов намерена собрать референдум.