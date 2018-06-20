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Росстат зафиксировал обвал доходов россиян почти на 10%

21.06.2018 01:14 — Разное | UDF  
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Иллюстративное фото
Cпустя две недели после того, как президент России Владимир Путин объявил об "устойчивом повышении доходов граждан", Росстат зафиксировал их обвал почти на 10%.

В мае россияне получали в среднем по 30438 рублей в месяц - на 2653 рубля меньше, чем в апреле, сообщило ведомство в среду. В реальном выражении - с поправкой на инфляцию и все обязательные платежи - россияне за месяц обеднели на 9,3%.

Годовой рост доходов, который в апреле Росстат оценивал в 5,3% (рекордно с 2013 года), замедлился в 19 раз и практически обнулился.

Майский показатель - 0,3% - стал минимальным с января, когда, согласно официальной статистике, началось медленное восстановление уровня жизни, падавшего без остановок с 2014 года.

Источником спада стал бюджетный сектор, следует из статистики.

В апреле месяц к месяцу сократились зарплаты учителей (на 1,5%) и работников здравоохранения (на 1,9%). Максимально - на 5,8% - упали выплаты в библиотеках, архивах, музеях и "прочих объектах культуры".

По данным ЦБ, этот процесс начался еще в марте и коснулся тех, кто попадал под майский указ Владимира Путина 2012 года: после предвыборного скачка и экстренного повышения окладов их зарплаты неожиданно начали снижаться - на 0,6% месяц к месяцу в номинальном выражении и, соответственно, почти на 3% - в реальном.

"Значительный рост заработной платы в январе-феврале отчасти был следствием единоразовых выплат", - делает вывод центробанк.

Вероятно, поэтому подавляющее большинство населения "рывка" в своих кошельках не заметило.

Хотя, согласно Росстату, оклады в больницах и поликлиниках подскочили на 30%, в школах и ВУЗах - на 15%, в библиотеках, музеях и архивах - на 26%, на март лишь 13% россиян отметили улучшение своего материального положения.

Радикального увеличения их доли не произошло, показал опрос ВШЭ: год назад таких было 10%.

Больше четверти - 27% - констатировали дальнейшее ухудшение своего материального положения, почти столько же - 30% - считают, что продолжает деградировать и общая ситуация в экономике.

 
 
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После того, как президент России Владимир Путин объявил об "устойчивом повышении доходов граждан", Росстат зафиксировал их обвал почти на 10%.
 
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