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Росстат зафиксировал обвал доходов россиян почти на 10%
Иллюстративное фото
В мае россияне получали в среднем по 30438 рублей в месяц - на 2653 рубля меньше, чем в апреле,
Годовой рост доходов, который в апреле Росстат оценивал в 5,3% (рекордно с 2013 года), замедлился в 19 раз и практически обнулился.
Майский показатель - 0,3% - стал минимальным с января, когда, согласно официальной статистике, началось медленное восстановление уровня жизни, падавшего без остановок с 2014 года.
Источником спада стал бюджетный сектор, следует из статистики.
В апреле месяц к месяцу сократились зарплаты учителей (на 1,5%) и работников здравоохранения (на 1,9%). Максимально - на 5,8% - упали выплаты в библиотеках, архивах, музеях и "прочих объектах культуры".
По данным ЦБ, этот процесс начался еще в марте и коснулся тех, кто попадал под майский указ Владимира Путина 2012 года: после предвыборного скачка и экстренного повышения окладов их зарплаты неожиданно начали снижаться - на 0,6% месяц к месяцу в номинальном выражении и, соответственно, почти на 3% - в реальном.
"Значительный рост заработной платы в январе-феврале отчасти был следствием единоразовых выплат", - делает вывод центробанк.
Вероятно, поэтому подавляющее большинство населения "рывка" в своих кошельках не заметило.
Хотя, согласно Росстату, оклады в больницах и поликлиниках подскочили на 30%, в школах и ВУЗах - на 15%, в библиотеках, музеях и архивах - на 26%, на март лишь 13% россиян отметили улучшение своего материального положения.
Радикального увеличения их доли не произошло, показал опрос ВШЭ: год назад таких было 10%.
Больше четверти - 27% - констатировали дальнейшее ухудшение своего материального положения, почти столько же - 30% - считают, что продолжает деградировать и общая ситуация в экономике.
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После того, как президент России Владимир Путин объявил об "устойчивом повышении доходов граждан", Росстат зафиксировал их обвал почти на 10%.
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