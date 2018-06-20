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Блогер из Калинковичей создал финансовую пирамиду

21.06.2018 00:57 — Разное | UDF  
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Иллюстративное фото
Доход организатора и активных членов составил более 200 тысяч долларов.

Подробности этой махинации раскрывает Комитет госконтроля.

Работниками Мозырской финансовой милиции установили, что житель Калинковичей, известный блогерской деятельностью на YouTube, в 2015 году вместе с несколькими гражданами Беларуси и России организовал на территории республики деятельность незарегистрированной социальной финансовой сети «Элеврус».

Организаторы этой финансовой пирамиды вводили в заблуждение граждан, убеждая их в перспективности вложения денежных средств (в том числе электронных денег). Вкладчикам обещали гарантированный высокий доход (до 365 процентов годовых) на протяжении длительного времени.

Большинство участников «Элевруса» не только вкладывали в пирамиду свои деньги, но и активно привлекали других граждан, так как от этого зависел размер их дохода.

Руководители финансовой сети разработали систему вознаграждения участников за привлечение вкладчиков, для активной рекламы задействовали соцсети и YouTube.

Лидер «Элевруса» проводил встречи с действующими и потенциальными участниками финансовой пирамиды. Презентации проходили в Минске, Молодечно, Бресте, Пинске, Барановичах, Жлобине, Мозыре, Калинковичах и других городах.

В своих выступлениях он говорил, что это фонд взаимопомощи, созданный для оказания поддержки детям и пенсионерам. Создатель пирамиды обещал, что вклады будут инвестироваться в различные проекты, которые должны приносить дополнительный доход в перспективе.

Организаторы и менеджеры финансовой сети умалчивали о том, что доход вкладчиков формируется только за счет привлечения денежных средств от новых людей.

Деньги вкладчиков переводились на счета, открытые в белорусских банках на менеджеров «Элевруса», которые в свою очередь перераспределяли средства согласно установленным правилам участия.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 233 Уголовного кодекса (незаконная предпринимательская деятельность, осуществляемая организованной группой).

Организатор финансовой пирамиды находится под стражей, ему предъявлено обвинение.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Доход организатора и активных членов составил более 200 тысяч долларов.
 
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