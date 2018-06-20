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"Минздрав-гейт"

21.06.2018 00:41 — Разное | UDF  
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Иллюстративное фото
Это тот случай, когда импортозамещение несёт прямую угрозу жизни и здоровью белорусов.

Ярослав Романчук высказался в Фейсбуке о скандальных задержаниях чиновников Министерства здравоохранения и его коммерческой структуры РУП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении».

Экономист обращает внимание на то, что на протяжении последних десяти (!) лет ЦЭИЗ контролировали импорт в Беларусь оборудования.

«Откаты были зашиты в завышенных ценах. Но это ещё только материальный вред и ущерб стране. Оборудование поставлялось без соответствующих сертификатов либо с поддельными, фальшивыми сертификатами. Эти схемы «крышевались» большими начальниками, в том числе в погонах.

Коррумпированные чиновники организовывали заведомо фальшивые тендеры. При помощи нехитрых манипуляций победители определялись заранее. На них одним из важных покупателей было опять же государственное предприятие УП «Белмедтехника» Минздрава. И это не всё.

Ещё одна коммерческая структура Министерства здравоохранения, как пишет «Ежедневник», числится производителем медицинского оборудования. Она активно участвовала в тендерах и в рамках импортозамещения поставляла оборудование в медицинские учреждения.

Скандал в том, что эта госструктура многие из того, что продавала, не производила. Она закупала импортное и выдавала за своё. Далеко не всё закупаемое оборудование было сертифицировано. И здесь ещё непотизм и кумовство».

«Эту структуру возглавляет родной брат одного очень влиятельного силовика генеральского чина, который пользуется, вернее, пользовался, высоким доверием президента и не раз получал с его рук правительственные награды» — цитата из газеты «Ежедневник».

По мнению Романчука, трудно себе представить, чтобы такие порочные, гнилые и дурно пахнущие схемы проходили без ведома руководства Министерства здравоохранения.

«Сейчас силовые структуры разбираются во всём этом коррупционном спруте, созданном медицинским «баронами» с непосредственным участием номенклатурно-силовых «крыш». Они будут оценивать ущерб нанесённый стране и бюджету. Едва ли они будут оценивать ущерб жизни и здоровью миллионов людей, — считает экономист. — Представляете, что в белорусских больницах и поликлиниках более десяти лет используется медицинское оборудование — подделки и фальшивки, без должного контроля за их качеством и точностью работы, без оценки потенциального вреда для людей».

Если такое было с медицинским оборудованием, то аналогичные схемы поставки и продажи на внутреннем рынке вполне могли использоваться для производства медикаментов и фармацевтических препаратов, предполагает Ярослав Романчук:

«Одни и те же чиновники, всё тот же насквозь прогнивший Минздрав, который категорически отказался выполнять требование поручения президента разделить функции государственного регулирования и коммерческой деятельности. Медицинские «бароны» под прикрытием или при преступном молчании Минздрава вполне могли организовать в общенациональном масштабе замену качественных импортных лекарств белорусскими поделками, которые, в лучшем случае, не причиняют вреда здоровью. Это как раз тот случай, когда импортозамещение несёт прямую угрозу жизни и здоровью белорусов».

 
 
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Это тот случай, когда импортозамещение несёт прямую угрозу жизни и здоровью белорусов.
 
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