Указ: год малой родины продлится до 2020 года - указ

Соответствующий указ N247 глава государства подписал в среду.





"Документ принят в целях стимулирования социально-экономического развития регионов, формирования активной гражданской позиции у населения, сохранения историко-культурного и духовного наследия", - говорится в сообщении пресс-службы.





Совету министров поручено совместно с облисполкомами и Минским горисполкомом разработать и утвердить республиканскую программу мероприятий по данной тематике до 2020 года.