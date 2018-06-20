Чтобы купить газон для минского стадиона, пришлось провести два тендера. Белорусы дважды отказали австрийской компании, которая поставляла газоны на стадион "Олимпийский" в Киеве и на "Лужники" в Москве, и за два месяца до открытия арены согласилась на газон почти неизвестной в мире компании из Волгограда.





Кроме того, тендер был дополнен вторым полем. В итоге газоны для разминочного и основного полей "Динамо" приобрели за 432 тысячи евро. Контракт "подорожал" в 1,5 раза, хотя каждое из полей обошлось дешевле суммы в 282 тысячи евро, заявленной в первом тендере.





В портфолио компании из России — только тренировочные арены

Делить поле главного столичного стадиона будут футболисты и легкоатлеты. Чтобы выдерживать разноплановые соревнования высокого уровня, оно должно быть особенно качественным. В сентябре 2017 года выбрать между заявками от компаний из Австрии, Голландии и России не удалось. Тендер признали несостоявшимся, а вопрос с газоном отложили до весны.





В апреле австрийская компания Richter Rasen GmbH предложила белорусам газон за 571 тысячу евро. Предложение компании "Крона Спорт" из Волгограда (те самые 432 тысячи евро) показалось чиновникам более выгодным.





Еврорадио просит директора "Крона Спорт" Алексея Зайцева перечислить главные заказы, которые выполнила компания. Он называет... только второстепенные тренировочные арены: просит директора "Крона Спорт"перечислить главные заказы, которые выполнила компания. Он называет... только второстепенные тренировочные арены:





"Наши газоны лежат на тренировочном футбольном поле ФК "Краснодар", на тренировочных площадках чемпионата мира в Геленджике, Кабардинке, Анапе, Витязево. На двух тренировочных площадках в Волгограде, Ульяновске, Самаре".





Даже на "Волгоград Арене", где 18 июня проводили свой первый матч чемпионата мира сборные Англии и Туниса, лежит поле от другой компании!





"Требования к газону для лёгкой атлетики невысокие"

Есть ли какие-то особенности у нового газона, который одинаково нужен как футболистам, так и легкоатлетам?





"Этот газон выращен на песке, и у него хорошая водопроницаемость, — немного задумавшись, отвечает Алексей. — Газон может спокойно эксплуатироваться под футбольное поле при осадках в осенний период и весенний период — вода хорошо уходит. Также газон выдерживает низкую стрижку, его можно стричь на высоту до двух сантиметров. Он хорошо выдерживает спортивные нагрузки. Требования к газону для лёгкой атлетики невысокие — высокие требования касаются как раз футбола. Этот газон рассчитан на футбол. А в лёгкой атлетике требования к газону минимальные".





Председатель Белорусской федерации лёгкой атлетики Вадим Девятовский уже видел новый динамовский газон. На первый взгляд, тот ему показался симпатичным, но:





"Главное, чтобы легкоатлеты не повредили дренажную систему поля снарядами, — рассказывает Еврорадио Вадим Девятовский. — Я надеюсь, что такого не будет, поскольку этот универсальный стадион сначала был легкоатлетическим, и только потом его оборудовали под футбол. То есть, поле должно быть качественным".













Новое поле на "Динамо" может прослужить восемь лет

"Сейчас у всех одна задача: нужно, чтобы стадион соответствовал высоким категориям Международной федерации лёгкой атлетики и Международной федерации футбола. Это очень серьёзно, поэтому я не думаю, что кто-то способен укладывать газон, который не будет чему-то соответствовать, — продолжает Вадим Девятовский. — Тем не менее, качество газона проверят исключительно соревнования, которые на нём пройдут".





А есть прогнозы, сколько может "прожить" новый газон? Директор компании "Крона Спорт" утверждает: если наладить за полем постоянный уход, оно может прослужить восемь лет. Российская компания провела обучение персонала, который будет следить за состоянием стадиона.





Первые соревнования на минском стадионе "Динамо" пройдут 21 июня. А в 2019 году арена примет Европейские игры.



