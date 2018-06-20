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Cамые красивые. 8 сексуальных спутниц футболистов, которых ждут на чемпионате мира по футболу

21.06.2018 08:00 — Разное | Tut.by  
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Чемпионат мира по футболу в России в самом разгаре. Пока улицы городов, принимающих ЧМ-2018, переполняются футбольными фанатами, а спортивные аналитики строят прогнозы, за футболистов болеют их подруги, невесты и жены, которые обещают приехать на самые важные матчи. «Газета.Ru» — о том, каких знаменитых спутниц футболистов можно будет встретить в России во время чемпионата.

Бруна Маркезини

Роман 22-летней бразильской актрисы Бруны Маркезини и капитана сборной Бразилии Неймара — это история постоянных расставаний и восстановления отношений. Молодые люди познакомились в 2012 году на карнавале в Рио-де-Жанейро. В 2013 году они расстались, но в 2014-м перед чемпионатом мира в Бразилии снова сошлись.

В 2016-м они опять умудрились расстаться, сойтись и снова расстаться, но с конца 2017-го они снова вместе.

Таблоиды утверждают, что проблема пары в том, что Неймар хочет перевести отношения на новый уровень, женившись на своей возлюбленной, а Бруне Маркезини, популярной актрисе и успешной модели с 28,6 млн подписчиков в инстаграме, гораздо больше хочется заниматься карьерой, чем домом и семьей.

Нина Вайсс

Жена немецкого голкипера Мануэля Нойера — дочь немецкого миллионера Альфреда Вайсса. Свадьбу пара сыграла прошлым летом, несмотря на травму, которую футболист получил в четвертьфинале Лиги чемпионов. Нойеру пришлось идти к алтарю на костылях, однако от этого свадебные снимки, распространившиеся по инстаграму, выглядели еще более трогательно. В одном из интервью футболист поделился, что их первая встреча вышла довольно странной: им пришлось вместе выбирать глаза для его восковой фигуры в Музее мадам Тюссо. Ради Вайсс, которая младше его на 7 лет и еще учится в университете, футболист завершил отношения, которые длились шесть лет.

Ноэми Хэппарт

 

Публикация от Noémie Happart

 
 
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