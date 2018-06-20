"Я умная, красивая, успешная и очень одинокая". Почему так, объясняет психолог

К нам в редакцию очень часто приходят письма от женщин, содержание которых можно резюмировать одним предложением: «Я умная, красивая, успешная и совершенно одна. Почему так?». На этот вопрос взялась ответить психолог Юлия Костюк.





Случай из практики:

«Я руководитель отдела в большой компании. Посмотрите, как я выгляжу! Ну я ведь прекрасно выгляжу! Я уделяю этому много времени и трачу на это огромные деньги. Я хожу на тренинги по общению, по кулинарии, по акварели. Я считаю себя вполне развитой и образованной. Я могу говорить на любую тему! Да, знакомятся мужчины. Но все не те… Либо мальчики, которые тратят папины деньги, либо престарелые ловеласы, либо женатые, которым интересны приключения на стороне. Это не мой формат. Ко мне даже в других странах подходят такие… Может, я им какой-то сигнал отправляю? И где вообще нормальные мужчины? Они вообще существуют?»

Частая история: эффектная, состоявшаяся… но одинокая женщина. Нет, она не живет серой жизнью. Вокруг нее все кипит и бурлит, она много путешествует, рядом куча знакомых из самых разных сфер, она весело проводит время на разных мероприятиях.

Подруги, замученные делами по дому и заботами о детях, завидуют легкой и веселой жизни. Хотя не все! Есть такие, которые «участливо» интересуются, когда же уже подружка выйдет замуж… И она отвечает, что не торопится, что ей, может, и не надо, потому что и так хорошо… Но оставаясь наедине с собой, задает себе вопросы: «А точно ли я не хочу замуж?», «И если я не хочу замуж, то значит ли это, что я не хочу видеть рядом с собой близкого человека?», «А правда ли мне хорошо сейчас?».

Почему так происходит? Как так случается, что женщина, несмотря на все свои социальные успехи, остается одна?





В обществе принято думать о том, что женщина всегда хочет замуж, а мужчина всегда желает секса. На самом деле и те, и другие, каждый своим способом, ищут близости. И это не про интим или про то, кому можно доверять секреты. Это про гораздо большее…

Близость — это то, чего не бывает сразу после знакомства с другим человеком. Она рождается постепенно и только через длительное общение. Она появляется в паре, когда каждому из партнеров интересно узнавать друг друга.

И этот интерес не крутится вокруг внешности, красоты тела, успехов, достижений, имущества или образования. Он про личность, про душу, про ценности. Когда люди общаются на таком уровне, их отношения наполняются истинным взаимопониманием, которое, в свою очередь, рождает принятие другого без лишних условностей.

Это принято называть избитым уже сегодня словосочетанием «таким, какой есть». К сожалению, эта фраза утеряла в современном мире свое настоящее значение. Люди стали считать, что «такой, какой я есть» освобождает их от необходимости расти и развиваться в отношениях. А это совсем не так. И это, кстати, одна из причин, почему так часто теперь распадаются браки. Близости нет, роста нет, страсть живет недолго, любовь созревает годами. На чем держаться отношениям?..

Еще на этапе знакомства женщина может понять, что в ней привлекло мужчину. Условно их общение в этом этапе можно разделить на три уровня.

«Ты красивая, я вижу тебя партнершей в сексе». «Ты красивая, мне с тобой интересно, давай знакомиться ближе». «Мне интересно, какая ты. А тебе интересно, какой я? Как думаешь, что нас может объединять? А почему ты так думаешь?».

Третий пункт — точка, в которой может происходить настоящее знакомство с человеком. Это путь к созданию близости. Почему же люди так редко его выбирают, если именно он ведет к качественным отношениям?..

Женщина из примера выше не спрашивает мужчину, какой он. Она не интересуется тем, что у них может быть общего или разного. Она не пытается рассмотреть его истинное лицо за «маской», которая в 9 случаев из 10 присутствует во время знакомства двух понравившихся друг другу людей.





Она контактирует на первом и на втором уровнях: не интересуется внутренним миром потенциальных партнеров, не готова говорить о своем… Она транслирует людям вокруг свою готовность к общению не глубже второго уровня. Не потому что не желает более близких и доверительных отношений, а потому что не умеет или ей не дает страх. И окружающие принимают эти условия. Результат — ненужные, разочаровывающие люди рядом…

Когда человек говорит, что он не может встретить свою вторую половину, и удивляется этому, потому что он вроде бы хорош со всех сторон и в рейтингах женихов или невест смело мог бы претендовать на самые высокие позиции, ему стоит понимать: пара создается не благодаря внешней красоте или социальным успехам.

Да, это частые причины, по которым люди общаются и даже отправляются в загсы. Но они никогда не способствуют созданию близких отношений в паре и не станут основой для крепкого союза, наполненного глубиной и особым смыслом.

Если находящийся в поиске второй половины человек на первое место среди прочих своих достоинств и заслуг выдвигает именно карьеру, достижения, собственную красоту, то есть внешние «доказательства» своей «состоятельности», то высока вероятность того, что отношения будут складываться не так, как он того желает.

Для психологии это крайне важные вещи: они являются определяющими во многих сферах жизни человека. Они показывают, что он в поиске одобрения и признания, говорят о его неуверенности в том, что он достоин любви.





К сожалению, это невозможно скрыть, спрятать или уничтожить. Неуверенность транслируется через поведение, речь, жесты. Верования и убеждения человека, уходящие корнями в «нарушенные» отношения с миром и родившиеся еще в раннем детстве, заставляют человека вновь и вновь сомневаться в собственной ценности. И тогда он прикладывает еще больше усилий, чтобы добиться признания, чтобы доказать, что он достоин, что имеет право, что ценный. Замкнутый круг, который неминуемо приводит к внутреннему кризису…

Порой женщина даже не догадывается о том, что строит отношения, пытаясь обойти опасные для себя моменты откровенности и искренности. Она может говорить, что доверяет. Но взаимодействие с другими показывает, что это не так…

Почему так случается? Чаще всего, потому что был опыт, когда человек доверился, а ему сделали больно. И теперь он не верит, что другой может быть открытым в своих мыслях и делах. Что делать? Искать причины и исправлять последствия страха, впускать в свой мир другого. Учиться любить себя, а не только свои достоинства. Знакомиться с собой заново, потому что только искренний интерес к себе способен породить интерес к другому.

Проживая всю свою жизнь, люди учатся строить такие отношения, в которых они чувствовали бы себя любимыми, принятыми, понятыми. Такие отношения, где они могли бы не играть роли, не соответствовать ожиданиям, не подходить по параметрам. И неважно, это отношения мужчины и женщины, друзей или мамы с ребенком. Люди ищут отношений, где можно просто быть.

Там, где любовь нужно заслужить достижениями и красотой, где уважение можно получить благодаря положению и знакомствам, где радость от контакта идет к человеку не напрямую от другого человека, а через что-то: деньги, секс, власть… Там невозможно говорить про «просто быть».

Быть — это когда человек без всех условностей, без всего того, что его окружает, сам, как есть, с открытой душой, без страха показаться не таким, как кому-то надо, говорит миру то, во что верит, и готов слышать такой же открытый искренний ответ.

Но как же непросто человеку сбросить с себя все лишнее… Гораздо легче построить карьеру, заработать все деньги мира, завоевать корону королевы красоты. Жаль, что это мало помогает навести порядок во внутреннем мире и встретить близкого, родного человека.