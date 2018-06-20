Маски c эффектом мгновенного преображения, белорусская HD пудра и еще 18 косметических новинок июня

За год косметические компании выпускают на рынок сотни новых продуктов, и уследить за всеми просто невозможно. Но редакция LADY решила попробовать! И собрала для вас двадцатку самых горячих новинок июня. Что стоит внести в свой wish-лист, а на что лучше не тратить деньги? Давайте узнаем.

Прекрасная новость от компании "Белита": в ее ассортименте появились тканевые маски! И совсем скоро мы с вами сможем их попробовать.

В линейке MEZOcomplex четыре такие маски: две из них направлены на борьбу с возрастными изменениями, еще две — на мгновенное увлажнение и преображение. И если учесть, что вышедшие ранее продукты с пометкой MEZOcomplex очень даже хороши (кто из вас еще не пробовал пилинг-скатку?), тканевые маски тоже должны получиться на 5 с плюсом.

















Об увлажнении кожи в июне позаботилась не только "Белита", но и L’Occitane: в этом месяце у марки вышла новая линейка Aqua Reotier, которая понравится любителям легких текстур.

В Aqua Reotier вошли очищающий гель, эссенция, спрей для лица и два варианта основного ухода: в формате крема и увлажняющего геля. Кстати, стоимость средств из этой линейки — с учетом ценовой политики L’Occitane, естественно — весьма приятная! Так что если вы как раз в поиске оптимального ухода на лето, рекомендуем присмотреться к Aqua Reotier. Приобрести можно в фирменных магазинах марки.



















Бренд NYX явно вдохновился старшим товарищем — M.A.C — и выпустил собственный Strobing Cream в рамках своей «сияющей» линейки Away We Glow. Продукт получился достойным, но, если честно, с оригинальным кремом от M.A.C он имеет мало общего: сияние у NYX не столь деликатное, текстура более вязкая и силиконовая, да и оттенков меньше. Впрочем, если сравнить стоимость, выбор в пользу NYX очевиден! Новинка уже доступна на Wildberries, скоро появится и в фирменных бутиках марки.





Кстати, о M.A.C: в противовес их майскому запуску — спрею Fix+ с мерцающими частичками в июне вышел тот же Fix+, только… с матирующим эффектом! И как теперь понять, что именно в тренде: сияние или матовость?

Вопреки названию, Fix+ ничего не фиксирует — лишь связывает все слои макияжа воедино, а в данном случае еще и матирует. Новинка будет актуальна обладательницам жирной кожи или же тем, кто нуждается в дополнительной стойкости макияжа в летнюю жару. Спрей уже доступен на официальном российском сайте M.A.C, есть платная доставка в Беларусь.





К слову, аналогичный продукт недавно вышел и у бюджетной марки Catrice — Prime And Fine Anti-Shine Fixing Spray. И стоит он в разы меньше, чем M.A.C. Производитель предлагает использовать этот спрей не только как фиксатор, но и как базу под макияж: многофункциональность за скромную цену!





Продолжаем тему закрепления макияжа новинкой от Relouis: в этом месяце компания порадовала нас прозрачной HD-пудрой из линейки Relouis PRO!

В основе продукта — натуральный тапиоковый крахмал, который удерживает влагу. Так что эта пудра, хоть и является матирующей, подойдет даже для обладательниц сухого типа кожи. И приятный бонус: дозатор у HD-пудры оснащен поворотным механизмом, что позволит брать ее с собой в дорогу.





Новая коллекция Screen Queen вышла у немецкой компании Zoeva: в нее вошли два сета кистей для макияжа, палетки для лица и для глаз, а также помады в формате стика.

Если вы уже знакомы с кистями от Zoeva и даже имеете парочку в арсенале, Screen Queen вряд ли вас заинтересует: в наборах буквально 2 или 3 новые кисти, все остальные давно есть в постоянных коллекциях. А вот тем, кто ищет качественные и не самые дорогие инструменты для макияжа, рекомендуем присмотреться! Тем более что в Беларусь есть экспресс-доставка.

















Любителям мюзикла «Бриолин» с Джоном Траволтой посвящается: американский бренд OPI выпустил коллекцию лаков для ногтей Grease, приуроченную к 40-летию выхода культового фильма.

В линейку вошли 12 оттенков (все они будут выпущены как в базовой формуле, так и в гелевом варианте), а также три бонусных лака с необычным «кожаным» финишем. И, между прочим, стойкость у всех продуктов OPI просто железобетонная. Налетай!





Завершаем подборку новинкой, которая придется по нраву любителям «тяжелого люкса»: в июне вышла профессиональная линейка Backstage от DIOR.

Больше всего нас заинтересовал тональный крем Face and Body Foundation: он выпускается в 40 оттенках и стоит значительно дешевле других тонов от DIOR. Представители бренда утверждают, что крем имеет высокую степень покрытия, но при этом не выглядит маской. В Европе продажи стартуют уже в июне, надеемся, совсем скоро новинка приедет и к нам.



