Суд вынес приговор водителю, который сбил голую женщину в Полоцком районе. Но тот его обжаловал

Водитель грузовика, который сбил обнаженную новополочанку в деревне Бараново Полоцкого района и скрылся с места ДТП, приговорен к 2,5 года лишения свободы в колонии общего режима, сообщает портал gorod214.by со ссылкой на старшего помощника прокурора района Ольгу Колосову.





Напомним, резонансное ДТП произошло 20 января этого года. Водитель одного из сельхозпредприятий, житель Верхнедвинска, сбил на служебном МАЗе с полуприцепом обнаженную женщину, которая вышла на дорогу. Мужчина скрылся с места ДТП.

40-летняя безработная новополочанка получила тяжкие телесные повреждения — в частности, черепно-мозговую травму и переломы. В ее крови обнаружили алкоголь. Через две недели она умерла в больнице.

Было возбуждено уголовное дело за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения.

Следственный эксперимент и автотехнические экспертизы показали, что водитель мог заблаговременно увидеть женщину и предотвратить наезд.

44-летний обвиняемый признал нарушение ПДД и не оспаривал вину.

Суд приговорил водителя к 2,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Он на 5 лет лишен прав.

Приговор в силу не вступил, защитник обвиняемого подал апелляционную жалобу.