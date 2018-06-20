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Суд вынес приговор водителю, который сбил голую женщину в Полоцком районе. Но тот его обжаловал
Водитель грузовика, который
Напомним, резонансное ДТП произошло 20 января этого года. Водитель одного из сельхозпредприятий, житель Верхнедвинска, сбил на служебном МАЗе с полуприцепом обнаженную женщину, которая вышла на дорогу. Мужчина скрылся с места ДТП.
40-летняя безработная новополочанка получила тяжкие телесные повреждения — в частности, черепно-мозговую травму и переломы. В ее крови обнаружили алкоголь. Через две недели она умерла в больнице.
Было возбуждено уголовное дело за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения.
Следственный эксперимент и автотехнические экспертизы показали, что водитель мог заблаговременно увидеть женщину и предотвратить наезд.
44-летний обвиняемый признал нарушение ПДД и не оспаривал вину.
Суд приговорил водителя к 2,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Он на 5 лет лишен прав.
Приговор в силу не вступил, защитник обвиняемого подал апелляционную жалобу.
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40-летняя безработная новополочанка получила тяжкие телесные повреждения - в частности, черепно-мозговую травму и переломы. В ее крови обнаружили алкоголь. Через...
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