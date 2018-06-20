"Наняли отделочников и пожалели". История проекта "Моя квартира - мой дизайн"

Вместе c универсальным сайтом по поиску недвижимости BIR.BY мы продолжаем конкурс «Моя квартира — мой дизайн» . Напомним , в нем соревнуются участники, которые могут поделиться общей концепцией стиля своего жилья. Сегодня рассказываем о дизайне квартиры в светлых тонах.

Хотите поделиться своей историей ремонта и получить шанс выиграть 500 рублей? Пишите на kvartira@tutbymedia.by с пометкой «Моя квартира». Напоминаем, что необходимо вложить в письмо: — текст в формате .doc;

— горизонтальные фотографии в формате .jpg или .jpeg (не коллажи) — 5−15 штук, максимальный размер по большей стороне снимка — 1200 пикселей (принимаем не ссылки для скачивания, а прикрепленные файлы);

— план комнаты или квартиры — с ним проще понимать точки съемок. Остальные условия вы можете прочитать в анонсе .

О ремонте и дизайне своего жилья нам рассказала читательница Виталия:

— Наша двухкомнатная квартира находится в Мозыре. Вот план жилья:





Квартира расположена в новостройке. Мы получили ее в 2012 и два года жили с базовой отделкой. Мне это не нравилось. Однажды муж ушел в гараж, а когда вернулся, его ждал подготовленный мной «сюрприз»: оборванные обои, порезанный линолеум и многое другое. Так и началась наша история ремонта.

Опыта у нас не было: наняли отделочников и пожалели. Многое пришлось переделывать самостоятельно. Единственное, что было выполнено на совесть, — это укладка плитки. Сейчас могу сказать, что самое сложное в ремонте — это следить за качеством работ, которые делают нанятые специалисты.

Теперь больше о дизайне: для кухни мы выбрали светлые цвета.





Уверена, что найдется много скептиков: считается, что на белых поверхностях всегда будут видны пятна и пыль. Я готовлю много и часто, и при этом на нашей кухне все идеально чисто. Мы ни разу не пожалели о выборе цветовой гаммы: сторона солнечная, в помещении всегда много света, а это очень поднимает настроение.





Спальня — любимое место в доме! К сожалению, ее площадь не позволяет воплотить все идеи, но то, что есть, нас радует. Шкаф уже стандартных размеров (его глубина — 40 см), однако вещей в него помещается очень много. Кровать делали на заказ: много лет она служит нам верой и правдой.





Интерьер спальни можно менять с помощью деталей: текстиля и картин.





Прихожая — это мой «блин комом». Плитка не радует, но переделывать ее очень хлопотно, поэтому пока она остается прежней. Светлые обои подобраны удачно: они визуально расширяют пространство. Белый цвет вообще идеален для маленьких квартир: он как холст для художника, ведь можно каждый день менять аксессуары и текстиль, получая новые эмоции и поднимая настроение себе и близким.





Много идей я черпала в интернете: читала, смотрела, училась хитростям обустройства жилья. Ремонт окончен, но некоторые детали я по-прежнему меняю. Основные работы мы делали еще в 2014 году, расходы не записывали. Да и сейчас эти цены на материалы и на мебель будут уже неактуальны.

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