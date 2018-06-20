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Вернуть деньги по системе Tax Free теперь можно в минском аэропорту

21.06.2018 08:18 — Разное | Аргументы и факты  
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Вернуть деньги по системе Tax Free теперь можно в минском аэропорту
Фото из открытых источников

Новый пункт расположен в зоне работы магазинов Duty Free залов вылета 2-3.

Механизм возврата налога на добавленную стоимость (Tax Free) иностранным гражданам за приобретенные товары применяется во многих странах мира, что способствует повышению привлекательности торговли и развитию туризма, сообщили в Национальном аэропорту Минск. 

Вернуть деньги по системе Tax Free теперь можно в минском аэропорту Где в Беларуси можно вернуть Tax Free?

С 2013 года в Беларуси создана и функционирует система возврата НДС, оператором которой является РУП «Белтаможсервис». Сегодня свыше 400 магазинов страны предоставляют возможность приобретения иностранцам товаров по системе Tax Free.

Подробнее о новом пункте и способах получения денег можно узнать здесь

 
Теги: Минск
 
 
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На территории аэровокзального комплекса Национального аэропорта Минск открылся новый пункт возврата наличных за покупки по системе TAX FREE.
 
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