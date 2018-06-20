Вернуть деньги по системе Tax Free теперь можно в минском аэропорту

Новый пункт расположен в зоне работы магазинов Duty Free залов вылета 2-3.

Механизм возврата налога на добавленную стоимость (Tax Free) иностранным гражданам за приобретенные товары применяется во многих странах мира, что способствует повышению привлекательности торговли и развитию туризма, сообщили в Национальном аэропорту Минск.

С 2013 года в Беларуси создана и функционирует система возврата НДС, оператором которой является РУП «Белтаможсервис». Сегодня свыше 400 магазинов страны предоставляют возможность приобретения иностранцам товаров по системе Tax Free.