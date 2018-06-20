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Музеи Брестской крепости и Севастополя обменялись выставками

21.06.2018 08:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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В Музее обороны Брестской крепости сегодня открывается выставка "Бессмертный город нашей славы" из фондов государственного Музея героической обороны и освобождения Севастополя, сообщила корреспонденту БЕЛТА заведующая научно-экспозиционным отделом мемориального комплекса "Брестская крепость-герой" Елена Митюкова.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56594.php

Музеи Брестской крепости и Севастополя обменялись выставками

Выставка посвящена обороне Севастополя в 1941-1942 годах и состоит из более чем 50 крупноформатных фотографий. На них запечатлены боевые действия на этом участке фронта Великой Отечественной войны, а также их участники - военные летчики, моряки, пехотинцы, мирное население. Часть экспозиции посвящена непосредственно городу морской славы России. Посетители могут увидеть, как выглядели определенные здания, улицы Севастополя при его освобождении в 1944 году и как они выглядят сейчас.

Выставка "Бессмертный город нашей славы" будет экспонироваться до 30 сентября.

А 22 июня в Севастополе откроется фотодокументальная выставка из фондов Музея обороны крепости. В передвижной экспозиции "Брестская крепость. Дорогами памяти" представлено свыше 270 фотографий и документов. Это своеобразный музей в миниатюре, который охватывает всю 180-летнюю историю Брестской крепости, - с момента ее создания до наших дней. Но, безусловно, центральное место в экспозиции занимает тема обороны цитадели над Бугом. Жители Севастополя смогут ознакомиться с воспоминаниями защитников крепости, выдержками из донесений немецких офицеров, фотографиями, другими материалами.

"Мы организовали это мероприятие именно ко Дню памяти и скорби. Надеюсь, это не последний наш совместный выставочный проект. В июне 1941 года как Брест, так и Севастополь оказались на острие удара врага и одними из первых подверглись нападению. Они не только выстояли, но и продемонстрировали образцы стойкости и мужества, за что были удостоены почетных званий "город-герой" и "крепость-герой", - отметила Елена Митюкова.

Также в эти дни в Белгородском историко-художественном музее-диораме "Курская битва. Белгородское направление" экспонируется объемная выставка "Брестская крепость. Цитадель памяти". Среди экспонатов подлинные документы, личные вещи защитников, предметы, найденные при раскопках руин крепости. Кроме того, 25 мая в Смоленске открылась передвижная выставка из фондов мемориального комплекса "Я - крепость, веду бой...", которая будет там работать до 10 июля.

 
Теги: Брест
 
 
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