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Александр Лукашенко поздравил с 60-летием мэра Москвы
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил с 60-летием мэра Москвы Сергея Собянина, сообщает пресс-служба Главы государства.
«Благодаря высокому профессионализму и ответственному отношению к делу Вы вносите большой вклад в развитие экономического потенциала Москвы, улучшение качества жизни жителей российской столицы и повышение уровня их социального благополучия», – отметил белорусский лидер. Президент выразил уверенность, что деятельность Сергея Собянина на государственном посту будет и далее способствовать реализации совместных проектов и наращиванию сотрудничества с Беларусью.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил с 60-летием мэра Москвы Сергея Собянина, сообщает пресс-служба Главы государства.
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