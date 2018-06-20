Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил с 60-летием мэра Москвы Сергея Собянина, сообщает пресс-служба Главы государства.

«Благодаря высокому профессионализму и ответственному отношению к делу Вы вносите большой вклад в развитие экономического потенциала Москвы, улучшение качества жизни жителей российской столицы и повышение уровня их социального благополучия», – отметил белорусский лидер. Президент выразил уверенность, что деятельность Сергея Собянина на государственном посту будет и далее способствовать реализации совместных проектов и наращиванию сотрудничества с Беларусью.