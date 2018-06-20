Стадион «Динамо» открывается после реконструкции

Организаторы церемонии открытия обещают сюрпризы и секреты. Уже известно, что первыми на беговую дорожку выйдут юные легкоатлеты.



Ремонтные работы на крупнейшей спортивной арене страны продолжались почти шесть лет. Изначально стадион планировали превратить в главный легкоатлетический комплекс Беларуси с сохранением футбольного поля. Но впоследствии было решено подтянуть «Динамо» под высшую категорию УЕФА. В итоге количество зрительских мест сократилось с 34 до 22 тысяч. Именно там ровно через год пройдёт церемония открытия Вторых Европейских игр. Стадион «Динамо» открылся 12 июня 1934 года. Но в годы Великой Отечественной войны его, по сути, сравняли с землёй. Строительство нового стадиона на том же месте завершилось в 1954 году. С тех пор стадион пережил уже несколько реконструкций. Последняя – самая масштабная.