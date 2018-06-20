Китайский ресторан с безлимитной едой обанкротился спустя две недели после открытия

1 июня в городе Ченду открылось заведение с нестандартной концепцией. Желающие в нём перекусить могли приобрести членскую карточку за 120 юаней (19 долларов) и весь следующий месяц заходить в это кафе на обед сколько угодно раз.

Но столь гуманная для клиентов бизнес-схема оказалась утопией, не приносящей прибыли. Настолько не приносящей, что всего через пару недель владельцы закрыли кафе из-за долга в 78 тысяч долларов.

Многие из тех, кто купил карточку, впоследствии передавали её своим друзьям и родственникам, которые в итоге ели в заведении бесплатно.