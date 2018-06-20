ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Три вопроса Андрею МИРАНОВИЧУ

21.06.2018 — Разное | Раёны весник  
Размер текста:
A
A
A

Вчера белорусским инспекциям по делам несовершеннолетних исполнилось 83 года. Для интервью по этому поводу мы встретились с начальником Червенской ИДН Андреем Владимировичем МИРАНОВИЧЕМ. Он в инспекции с 2005 года, возглавил её в 2009-м. За это время много было у нас совместных рейдов, профилактических акций с детьми и подростками, дежурств, воспитательных бесед с нарушителями… И, конечно, много было публикаций в газете, обо многом уже говорили. Поэтому я подготовила для Андрея Владимировича всего три вопроса.

Три вопроса Андрею МИРАНОВИЧУ– Андрей Владимирович, Вы в инспекции давно, столько детских судеб, балансирующих на грани закона, прошло перед вами за эти годы. Многие Ваши подопечные выросли. Можете рассказать три самых ярких случая, когда инспекция и Вы лично на все сто процентов выполнили свою задачу и предназначение? О том, как, благодаря Вашей работе, несовершеннолетний исправился, и о том, как сложилась в дальнейшем его жизнь?
– Все случаи вспомнить трудно, их ведь столько было… Хотя, если подумать – мог бы, конечно. Вот был у меня подопечный, Мясницкий. Учился в школе, но что-то у него не ладилось с матерью. И на этой почве пацан стал убегать из дома. Прятался где-то, искали его, находили, снова сбегал… Поставили на учёт. Стали контролировать, проверять, воспитывать. Сколько раз беседовали с ним. “Подумай, говорю, зачем тебе жизнь свою портить. Соберись, возьми себя в руки. Это же мать, потерпи, постарайся простить. Будь мужчиной”. А он надуется что-то, сидит молчит, не понять, о чём думает. В общем, много было у нас с ним мороки, но в итоге парнишка всё-таки прислушался. Поступил в Суворовское училище. Закончил, всё у него хорошо. Сейчас в МЧС работает. Не в Червене, правда, но это неважно. Главное, не скатился с нормальной дорожки, устоял.
Второй паренёк, Лосиков, в средних классах очень сильно влюбился в девочку из школы. До того она ему нравилась, что он был готов на всё, лишь бы привлечь её внимание: то юбку ей задерёт, то книжкой по голове стукнет, то за косу так дёрнет, что чуть не оторвёт. В общем, любовь без границ… Девочка, мало того, что не отвечала взаимностью, так ещё и родителям пожаловалась, те – в школу, и покатился “снежный ком”. А парня это только злило. Он не прекращал свои домогательства, ещё и с одноклассниками и учителями огрызался. Пришлось поставить его на учёт и проводить воспитательную работу. Стоял он на учёте год или два. Потом школу закончил, в армию пошёл. Сейчас в ОМОНе служит.
Третий случай. Червяченко. Маленький совсем, классе в пятом, с виду тихий-аккуратный, но характер дерзкий и неуправляемый. Если уж разозлится – прямо как бык на красную тряпку идёт, мозг отключается. И вот не поделили они что-то с одноклассником на физкультуре. Много слов не говоря, началась драка. И наш тихоня в ярости сильно побил другого мальчика. Тот к маме, мама заявление писать. Этот тоже к маме, но поздно. Поставили на учёт. Уж как он старался, как себя хорошо вёл, чтобы с учёта сняли!.. Видимо, и дома его лишили многих благ, и тоже воспитательную работу проводили наравне с нами. Сейчас этот пацан подрос, записался в секцию, спортом серьёзно увлёкся. ВКонтакте я видел фотки, где он на соревнованиях в Минске, место какое-то даже занял. Молодец, исправился! Так что польза от нашей работы несомненная. Есть много моих бывших подопечных, которые занимались нечистыми делишками посерьёзнее, чем драка в школе. Однако и они, хоть, может, и не достигли каких-то огромных вершин — работают, создали семьи, нарожали детишек. Это приятно.
– Интересные случаи. В детстве многие по незнанию шкодят, бравируя этим перед товарищами. А Вы каким были в детстве? Наверное, очень послушным и тихим?
– Совершенно наоборот! Я был шебутной. С друзьями лазил в колхозный сад за алычёй, за яблоками. Сторож гонял нас, грозил ружьём с солью. В соседские огороды тоже совершал набеги – горох, клубника, вишни. Как будто в своём это не растёт! Но пацанам ведь нужны приключения!.. Однажды умудрился ночью обчистить грядку клубники у соседа-милиционера. Чтобы меня разыскать, Шерлоком Холмсом быть не надо было – следы маленьких ног вели с клубники прямо к нашему крыльцу. Сосед моему отцу рассказал – тот за ремень, да такой клубники мне выписал, высшего сорта. Вообще за все шалости строго наказывал, и я так часто стоял в углу на крупе, что колени были все ободранные!.. А вы говорите – “тихим”. Это, конечно, всё по малолетству было. Подрос – всё понимать стал. Возможно, поэтому теперь мне легче понять своих нынешних подопечных, которые тоже из детской глупости совершают какие-то чудеса непослушания, а потом жалеют об этом. К сожалению, сейчас многие родители сами потакают детям. Разбалуют их, а потом не знают, что делать. За ремень, как мой батька, мало кто берётся. Ждут чего-то от школы, от милиции. А роль самих родителей в воспитании огромна и незаменима. Не может одна инспекция, или вместе со школой, вытянуть на себе воспитательный процесс. Всё из семьи начинается и на ней основывается.
– Андрей Владимирович, у моего третьего вопроса будет небольшая предыстория в виде анекдота из личной жизни. Мне в 17 лет разрешали ходить на дискотеку только до 23.00. А танцы заканчивались в 23.30. В самый разгар веселья мне приходилось хватать куртку и галопом бежать домой под удивлённые возгласы друзей: “Ты куда?!..” Было и стыдно и обидно, но в голову не приходило проявить вольность и дэнсить до закрытия: сказали домой, значит домой! И страх получить дома нагоняй был больше, чем нарваться в “недетское” время на грозу всех подростков моей юности – на инспектора Остапенко! Она тогда возглавляла ИДН и была очень строгой, и как я сейчас понимаю, это было правильно. Многие мои ровесники до сих пор её помнят. И вот мой третий вопрос: а кого Вы помните из своих предшественников?
– Многих помню. В принципе, всех, кто работал до меня. Я пришёл после Натальи Николаевны ИСАЧКИНОЙ. Она очень много отдавала своим подопечным – трудным подросткам, переживала за каждого, как за своего ребёнка. Сейчас она на другой должности, но по-прежнему ей ни одна судьба небезразлична. До этого инспекцию возглавлял Владимир Иванович ГАВРИЛЬЧИК. Кстати, если не ошибаюсь, по образованию он был журналистом. Очень умный, интеллигентный был человек. А его предшественница – как раз Станислава Петровна ОСТАПЕНКО, гроза червенской шпаны восьмидесятых. На самом деле это милейшая женщина, добрая, но к работе относилась очень ответственно. До неё начальником инспекции был Виктор Станиславович САВКО, отец нашего нынешнего сотрудника. Остальными своими предшественниками я интересовался уже в архиве отдела кадров, сам лично их не помню, ведь это было ещё до моего рождения. Ну, а у тех, кого перечислил — и я, и мои нынешние коллеги многому научились. И профессионально, и в плане человеческих качеств.
– Спасибо за беседу, Андрей Владимирович! Успехов в Вашем благородном труде.
–И Вам спасибо. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!

Беседовала Наталья КОРОЛЬКЕВИЧ

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вчера белорусским инспекциям по делам несовершеннолетних исполнилось 83 года. Для интервью по этому поводу мы встретились с начальником Червенской ИДН Андреем...
 
Новости дня
Новости разные
 
Австралийке разрешили забеременеть от мертвого партнера
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Поставский край
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
21.06.2018
Заря над Неманам
Инфа-Курьер

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика