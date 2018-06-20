Три вопроса Андрею МИРАНОВИЧУ

Вчера белорусским инспекциям по делам несовершеннолетних исполнилось 83 года. Для интервью по этому поводу мы встретились с начальником Червенской ИДН Андреем Владимировичем МИРАНОВИЧЕМ. Он в инспекции с 2005 года, возглавил её в 2009-м. За это время много было у нас совместных рейдов, профилактических акций с детьми и подростками, дежурств, воспитательных бесед с нарушителями… И, конечно, много было публикаций в газете, обо многом уже говорили. Поэтому я подготовила для Андрея Владимировича всего три вопроса.

– Андрей Владимирович, Вы в инспекции давно, столько детских судеб, балансирующих на грани закона, прошло перед вами за эти годы. Многие Ваши подопечные выросли. Можете рассказать три самых ярких случая, когда инспекция и Вы лично на все сто процентов выполнили свою задачу и предназначение? О том, как, благодаря Вашей работе, несовершеннолетний исправился, и о том, как сложилась в дальнейшем его жизнь?

– Все случаи вспомнить трудно, их ведь столько было… Хотя, если подумать – мог бы, конечно. Вот был у меня подопечный, Мясницкий. Учился в школе, но что-то у него не ладилось с матерью. И на этой почве пацан стал убегать из дома. Прятался где-то, искали его, находили, снова сбегал… Поставили на учёт. Стали контролировать, проверять, воспитывать. Сколько раз беседовали с ним. “Подумай, говорю, зачем тебе жизнь свою портить. Соберись, возьми себя в руки. Это же мать, потерпи, постарайся простить. Будь мужчиной”. А он надуется что-то, сидит молчит, не понять, о чём думает. В общем, много было у нас с ним мороки, но в итоге парнишка всё-таки прислушался. Поступил в Суворовское училище. Закончил, всё у него хорошо. Сейчас в МЧС работает. Не в Червене, правда, но это неважно. Главное, не скатился с нормальной дорожки, устоял.

Второй паренёк, Лосиков, в средних классах очень сильно влюбился в девочку из школы. До того она ему нравилась, что он был готов на всё, лишь бы привлечь её внимание: то юбку ей задерёт, то книжкой по голове стукнет, то за косу так дёрнет, что чуть не оторвёт. В общем, любовь без границ… Девочка, мало того, что не отвечала взаимностью, так ещё и родителям пожаловалась, те – в школу, и покатился “снежный ком”. А парня это только злило. Он не прекращал свои домогательства, ещё и с одноклассниками и учителями огрызался. Пришлось поставить его на учёт и проводить воспитательную работу. Стоял он на учёте год или два. Потом школу закончил, в армию пошёл. Сейчас в ОМОНе служит.

Третий случай. Червяченко. Маленький совсем, классе в пятом, с виду тихий-аккуратный, но характер дерзкий и неуправляемый. Если уж разозлится – прямо как бык на красную тряпку идёт, мозг отключается. И вот не поделили они что-то с одноклассником на физкультуре. Много слов не говоря, началась драка. И наш тихоня в ярости сильно побил другого мальчика. Тот к маме, мама заявление писать. Этот тоже к маме, но поздно. Поставили на учёт. Уж как он старался, как себя хорошо вёл, чтобы с учёта сняли!.. Видимо, и дома его лишили многих благ, и тоже воспитательную работу проводили наравне с нами. Сейчас этот пацан подрос, записался в секцию, спортом серьёзно увлёкся. ВКонтакте я видел фотки, где он на соревнованиях в Минске, место какое-то даже занял. Молодец, исправился! Так что польза от нашей работы несомненная. Есть много моих бывших подопечных, которые занимались нечистыми делишками посерьёзнее, чем драка в школе. Однако и они, хоть, может, и не достигли каких-то огромных вершин — работают, создали семьи, нарожали детишек. Это приятно.

– Интересные случаи. В детстве многие по незнанию шкодят, бравируя этим перед товарищами. А Вы каким были в детстве? Наверное, очень послушным и тихим?

– Совершенно наоборот! Я был шебутной. С друзьями лазил в колхозный сад за алычёй, за яблоками. Сторож гонял нас, грозил ружьём с солью. В соседские огороды тоже совершал набеги – горох, клубника, вишни. Как будто в своём это не растёт! Но пацанам ведь нужны приключения!.. Однажды умудрился ночью обчистить грядку клубники у соседа-милиционера. Чтобы меня разыскать, Шерлоком Холмсом быть не надо было – следы маленьких ног вели с клубники прямо к нашему крыльцу. Сосед моему отцу рассказал – тот за ремень, да такой клубники мне выписал, высшего сорта. Вообще за все шалости строго наказывал, и я так часто стоял в углу на крупе, что колени были все ободранные!.. А вы говорите – “тихим”. Это, конечно, всё по малолетству было. Подрос – всё понимать стал. Возможно, поэтому теперь мне легче понять своих нынешних подопечных, которые тоже из детской глупости совершают какие-то чудеса непослушания, а потом жалеют об этом. К сожалению, сейчас многие родители сами потакают детям. Разбалуют их, а потом не знают, что делать. За ремень, как мой батька, мало кто берётся. Ждут чего-то от школы, от милиции. А роль самих родителей в воспитании огромна и незаменима. Не может одна инспекция, или вместе со школой, вытянуть на себе воспитательный процесс. Всё из семьи начинается и на ней основывается.

– Андрей Владимирович, у моего третьего вопроса будет небольшая предыстория в виде анекдота из личной жизни. Мне в 17 лет разрешали ходить на дискотеку только до 23.00. А танцы заканчивались в 23.30. В самый разгар веселья мне приходилось хватать куртку и галопом бежать домой под удивлённые возгласы друзей: “Ты куда?!..” Было и стыдно и обидно, но в голову не приходило проявить вольность и дэнсить до закрытия: сказали домой, значит домой! И страх получить дома нагоняй был больше, чем нарваться в “недетское” время на грозу всех подростков моей юности – на инспектора Остапенко! Она тогда возглавляла ИДН и была очень строгой, и как я сейчас понимаю, это было правильно. Многие мои ровесники до сих пор её помнят. И вот мой третий вопрос: а кого Вы помните из своих предшественников?

– Многих помню. В принципе, всех, кто работал до меня. Я пришёл после Натальи Николаевны ИСАЧКИНОЙ. Она очень много отдавала своим подопечным – трудным подросткам, переживала за каждого, как за своего ребёнка. Сейчас она на другой должности, но по-прежнему ей ни одна судьба небезразлична. До этого инспекцию возглавлял Владимир Иванович ГАВРИЛЬЧИК. Кстати, если не ошибаюсь, по образованию он был журналистом. Очень умный, интеллигентный был человек. А его предшественница – как раз Станислава Петровна ОСТАПЕНКО, гроза червенской шпаны восьмидесятых. На самом деле это милейшая женщина, добрая, но к работе относилась очень ответственно. До неё начальником инспекции был Виктор Станиславович САВКО, отец нашего нынешнего сотрудника. Остальными своими предшественниками я интересовался уже в архиве отдела кадров, сам лично их не помню, ведь это было ещё до моего рождения. Ну, а у тех, кого перечислил — и я, и мои нынешние коллеги многому научились. И профессионально, и в плане человеческих качеств.

– Спасибо за беседу, Андрей Владимирович! Успехов в Вашем благородном труде.

–И Вам спасибо. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!

Беседовала Наталья КОРОЛЬКЕВИЧ