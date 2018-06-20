Австралийке разрешили забеременеть от мертвого партнера

Знаковый судебный процесс завершился решением в пользу автралийки Айлы Крессуэл, позволив ей использовать сперму партнера, покончившего жизнь самоубийством, для будущей искусственной инсеминации. Об этом пишет lenta.ru.



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Судья постановил, что 25-летняя Айла должна иметь возможность использовать репродуктивные клетки бывшего партнера, Джошуа Дэвиса, так как это решение не было «иррациональным ответом на горе», и выразила уверенность, что ребенок будет окружен «любовью, заботой и поддержкой».

Для положительного решения суда требовалось доказать, что Джошуа хотел иметь детей, а также понимание девушкой физической, эмоциональной и финансовой сложности воспитания ребенка единственным родителем.

Девушка обнаружила 23-летнего партнера мертвым 23 августа 2016 года. Пара встречалась около трех лет, и они планировали пожениться и завести детей в будущем. После смерти молодого человека, девушка пожаловалась его родителям, что жалеет о том, что не успела забеременеть. Тогда они приняли совместное решение потребовать срочного судебного приказа о сборе спермы Джошуа в ближайшие 24 часа и содержать биологический материал в клинике ЭКО.