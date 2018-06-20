В районе улиц Хоружей и Кропоткина построят новый жилой комплекс. Старое жилье придется снести

Территорию швейной фабрики «Алеся» застроят многоэтажными домами. Под снос попадает усадебная застройка, две малоэтажки и фабричные цеха. Подробности — в репортаже Realt.by .









В границах улиц М. Богдановича — В. Хоружей — Кропоткина — Кульман формируется новая инвестиционная площадка. Для строительства шести 9-этажек на 900 квартир под снос попадает несколько производств, квартал частной застройки (усадебные дома № 92, 94, 96, 98, 100, 102 и 104 на улице Кропоткина) и малоэтажные жилье по адресам Хоружей, 32 и 34.

Помимо новостроек, проект предполагает строительство детского сада на 110 мест и озелененного бульвара. На месте гаражей в районе пересечения улиц Кропоткина и Кульман запланирована гараж-стоянка на 500 машиномест. Со слов главного архитектора проекта подземные паркинги появятся и под новыми жилыми домами. К слову, в перспективе на углу квартала появится новая станция метро.

Опорный план





Детальный план





Преимущественная часть изменений вынесена на перспективу. В ближайшую пятилетку (до 2023 года) в квартале достроят лишь торгово-административное здание ООО «Майса», реализация которого ведется на улице Кропоткина. Снос и уплотнение квартала планируется осуществить до 2030 года.

В данный момент детальный план проходит процедуру общественного обсуждения. В случае, если город одобрит ПДП, начнется поиск инвестора и разработка проектных и эскизных решений. Кто будет строить жилье и каким оно будет пока неизвестно. Сегодня можно говорить лишь об ограничениях — высотность новостроек не должна превышать 10 этажей.





Традиционно местные не оценили работу архитекторов. Люди выступили даже против бульвара вблизи домов, считая это решение неграмотным.





Среди недовольных жителей оказался председатель Союза риэлтерских организаций Виктор Шанюкевич:

— Какова роль бульвара, который пройдет в моем дворе? И как я подъеду к подъезду при необходимости? — поинтересовался житель дома по ул. Старовиленская, 133.

Главный архитектор проекта пояснил, что возможность проезда по улице сохранится, тротуар лишь благоустроят в ключе пешеходно-рекреационной системы — высадят деревья и кусты:

— Меня очень удивляет, что находятся люди, которые против сквера. Мы же пошли навстречу жителям, в других ПДП такого нет. Но если вы против — высказывайте свое мнение в книге замечаний и предложений, — добавил архитектор.

— Я не сказал слово сквер, я сказал слово бульвар, — ответил местный житель. — В данной ситуации я против, потому что это неграмотное решение. Более того, совершенно не решен вопрос с автостоянкой. Я сегодня имею место в паркинге на Кропоткина, 108 и от Веры Хоружей доезжаю до проспекта за полчаса, так как там однополосное движение. К чему приведет строительство нового квартала на 900 квартир? Более 1000 машин выйдут на улицу, по которой и сегодня нельзя проехать!





Мужчина предложил соседям не распыляться по частным вопросам, а действовать слажено — письменно высказываться против тотального сноса в границах ПДП. Со слов жителя, на площадке необходимо произвести реинвентаризацию существующих предприятий и только после этого принимать решения согласно сноса.

— Обратите внимание, что только один из запроектированных домов имеет подземный паркинг. Все остальные без. Вы хотите сказать, что жизнь заставит людей заполнить эти 500 машиномест? Сомнительно. Опять будут ставить во двор, — высказался житель квартала.





— То, что рассказал гражданин не соответствует действительности, — взял слово представитель власти. — На сегодняшний день каждый заказчик, который берется за строительство жилых домов, привязывает договор долевого строительства к машиноместу. Неверно то, что граждане купят квартиры, а машиноместа покупать не будут. В советском районе ни одного дома сегодня не строится без привязки к машиноместам.

В ходе презентации поднимались и частные вопросы, касающиеся компенсации сносимого жилья, предполагаемых сроков и эскизных решений. Однако на сегодня нет ни инвестора, ни проекта, поэтому собственники жилья и представители предприятий остались без ответов. Единственное, что известно — в ближайшие пять лет никого не снесут.





Общественное обсуждение проекта продлится до 2 июля 2018 года. С экспозиционными материалами можно ознакомиться в вестибюле 1-го этажа администрации Советского района г. Минска по ул. Дорошевича, 8 (пн-пт. 8.00 — 20.00, сб. 9.00 — 13.00) или на сайте администрации Советского района г. Минска в разделе «Общественное обсуждение» (http://sov.minsk.gov.by/).

Высказать мнение по проекту можно до 12 июля в журнале для замечаний и предложений либо направить в администрацию Советского района г. Минска с пометкой «общественное обсуждение проекта» (почтовый адрес: 220 013, г. Минск, ул. Дорошевича, 8, тел. 290−05−54, 292−81−80), электронный адрес: sovadm@minsk.gov.by.