"Идеальное резюме - это две страницы". Рассказываем, как выделиться в толпе соискателей

Если вам больше 20, то вы наверняка уже составляли резюме. Опытные рекрутеры тратят на его просмотр, как правило, меньше минуты. Как за такой короткий срок успеть их заинтересовать? Стоит ли «фотошопить» снимок в анкете? Почему @kobra1 не лучший e-mail для главного бухгалтера? О том, как правильно составить резюме мы поговорили с директором РАБОТА.TUT.BY Светланой Шапоровой.

— Первый вопрос, уж простите, самый банальный. С чего стоит начинать резюме?

— Начинают, как правило, с имени и фамилии, а вот отчество писать уже не принято. Точный домашний адрес вплоть до номера квартиры тоже указывать не стоит: достаточно страны и города. Некоторые соискатели уверены, что контактная информация должна быть где-то в конце, но это заблуждение. Номер телефона, электронную почту, логин в скайпе, если пользуетесь и им, стоит разместить в самом начале резюме. Эйчары говорят, что им так удобнее связаться с заинтересовавшим человеком, не листая многостраничные тексты.





Кстати, идеальное резюме — это, как правило, две страницы, максимум — три. Одна подходит разве что для начинающего, только вышедшего из школы или из университета, соискателя. А вот более четырех листов для резюме — это уже автобиографический роман, который не каждому, кто оперативно ищет сотрудников, по силам. Важно указывать в одном резюме одну цель (должность), а не три разные через запятую. Если рассматриваете несколько не связанных между собой сфер для профессиональной деятельности, лучше создайте несколько анкет, «заточенных» под разные должности.

— Иногда приходится слышать мысль, что фотография в резюме не нужна. Мол, работодатель должен оценивать по компетенциям, а не по внешнему виду.

— Фото желательно — и тоже в самом начале резюме. Когда снимка нет, работодателю кажется, что соискатель что-то скрывает. Это на подсознательном уровне работает. Желательно, чтобы у вас получилось сделать бизнес-фото: в деловом стиле, на нейтральном белом или сером фоне. Лицо должно быть расслабленным и открытым. Фотографироваться во весь рост, как и размещать в резюме снимок как на паспорт не обязательно. Главное, чтобы фото было не с пляжа и не с вечеринки, где у вас на голове блестящая диадема. Кроме того, фотография должна быть свежей, чтобы по ней вас узнали на собеседовании. Будьте естественны! Лучше вообще не увлекаться ретушью.

— Что еще обязательно необходимо указать?

— Опыт работы, наиболее подробно за последние 3-5 лет, где нужно прописать обязанности, которые вы выполняли: что, как и когда. Если на заре своей карьеры вы, к примеру, работали грузчиком или администратором, и сейчас это не имеет отношения к вакансии, на которую откликаетесь, — этот факт не важен. Только не копируйте текст из должностных инструкций — это чаще всего не читабельно. Пишите максимально простым языком, избегая сложных оборотов речи. Делайте акцент на достижениях и результатах, выражая их в цифрах и в глаголах совершенного вида. Не используйте сухих канцелярских фраз. Скажите о том, что вы, например, не просто закрыли норму по объему продаж и количеству звонков, но и три года подряд становились лучшим менеджером в компании, перевыполнили план на 30%. Как можно больше конкретики.





Если в рамках одной компании вы занимали пять должностей, то в резюме их не нужно множить и дробить: занесите эту информацию в обратном хронологическом порядке в один блок с опытом работы под названием организации. В следующей графе, где написано об образовании, помимо вуза и колледжа стоит перечислить пройденные вами курсы, вебинары — тут важно не переборщить. Если их десятки, укажите пять, но тех, что относятся к должности, на которую вы претендуете.

— А в графе «о себе» можно указывать все, что угодно, в свободном стиле?

— Помните, что вы не на церемонии вручения Оскара и не на юмористическом ток-шоу. Да, с шутками в резюме тоже нужно быть очень осторожными. Многие в графе «о себе» пишут «коммуникабельный, ответственный, с организаторскими способностями» — это клише, на которые работодатель может просто не обратить внимания. Расшифруйте эти слова реальными ситуациями из вашего опыта работы.

Например, напишите: в сложный для компании период по собственной инициативе взял на себя ведение страниц в социальных сетях, тем самым увеличив трафик на сайт и количество заказов на 20%. Это — та же инициативность. Результативный и продуктивный маркетолог может упомянуть, что смог увеличить конверсию от рассылок в 1,5 раза. Легко обучаетесь? Пропишите курсы и семинары, которые проходили. Стрессоустойчивый? Похвастайтесь, что работали почти год в режиме высоких нагрузок, совмещая обязанности пиар-менеджера и администратора сайта.





— Стоит ли говорить в резюме о хобби и увлечениях, не имеющих отношения к интересующей должности?

— Как правило, это лишняя информация. Заметки о том, как вы вышиваете крестиком, пусть даже мастерски, могут только утяжелить резюме и сместить акценты. Но есть нюансы: журналисту или пиар-менеджеру, если он увлекается фотографией, можно отметить такое хобби в резюме. Это будет полезным дополнением.

— Тысячи белорусов ищут работу на вашем сайте. Есть ли какие-то хитрости, которые помогут выделиться среди соискателей?

— Конечно. Например, при составлении резюме на РАБОТА.TUT.BY система помогает соискателям прописать ключевые навыки, давая подсказки-теги. Работодатель, просматривая резюме даже в сокращенном виде, сразу обращает на них внимание. Так что стоит подумать о навыках, которыми вы действительно владеете и отметить их. Кроме того, поиск на нашем сервисе умный, работает на базе искусственного интеллекта: он «вытаскивает» из вашего резюме ключевые слова и учится подбирать по ним подходящие вакансии. Также каждый соиcкатель может самостоятельно поднимать свое резюме в топ поиска, нажав кнопку «Обновить дату». Если у вас нет на это времени, можете подключить «Автообновление» раз в день, но это платная услуга. А также можно выделить анкету цветом с помощью услуги «Яркое резюме». Если же вам понравилась компания, но у них нет подходящих вакансий, используйте кнопку «Хочу у вас работать», чтобы достучаться до работодателя. Так, ваше резюме попадет в специальную одноименную папку к нанимателю, и, когда вакансия появится, о вас могут вспомнить в первую очередь.





— Насколько важна визуальная привлекательность резюме? Модные шаблоны с инфографикой и диаграммами добавляют плюсов соискателю?

— Не всегда. Важно понимать, на какую вакансию вы претендуете: если это что-то, связанное с дизайном, вы можете, конечно, «нарисовать» резюме так, чтобы работодатель сходу мог оценить ваш уровень владения графическими редакторами. Но анкету вначале обычно читает рекрутер и лучше если она будет в стандартном виде. При создании резюме стоит придерживаться классической схемы и не отвлекать внимание специалиста лишней информацией. Со шрифтами тоже не экспериментируйте — Arial, Cаlibri наиболее привычны и уместны.

К слову, создавая резюме, чтобы ничего не упустить из виду и не гадать, что лучше указать вначале, а что нет, вы можете пользоваться нашим онлайн шаблоном-подсказкой на сайте. Он знаком и привычен для изучения многим нашим работодателям.

— Что чаще всего забывают включить в резюме?

— Если мы говорим про самостоятельно созданные соискателями резюме, напечатанные, к примеру, в «ворде», то в этом списке лидирует код мобильного оператора. Обидно, что по этой причине работодатель может так и не дозвониться. К примеру, наш сервис не пропустит номер мобильного телефона без кода оператора, так что ошибку придется исправить. Еще одна важная вещь, которую часто упускают – видимость резюме. Загружая свою анкету на тот или иной сервис по поиску работы, вам чаще всего необходимо указать, кому она будет доступна – многие забывают открыть доступ к своему резюме потенциальным работодателям. Кстати, некоторые до сих пор неправильно трактуют понятие портфолио. Даже маркетологи порой воспринимают его как ленту в инстаграме: а не выложить ли мне сюда фото в фас и в профиль?

Портфолио необходимо для того, чтобы дизайнеры, фотографы, пиар-менеджеры и другие люди, создающие творческий продукт, демонстрировали свои работы — но никак не внешнюю привлекательность. Исключение — портфолио для моделей: здесь, конечно, речь идет уже о фотографиях лица и фигуры. Ошибкой считается и указание в должности фразы «начинающий специалист». Это очень широкое понятие, которое нужно уточнить. Стажер в отдел логистики — уже понятнее звучит. С таким подходом вы найдете работу намного быстрее.

— Как реагируют рекрутеры на орфографические ошибки и смешные названия электронной почты? Резюме сразу отправляется в корзину?

— Ошибки и даже опечатки сыграют не в вашу пользу. Рекрутер может подумать, что вы ленивы и невнимательны, создавали резюме наспех. Проверьте написанное, хотя бы с помощью встроенного в «ворде» редактора. Названия организаций, в которых работали, наименование ваших должностей тоже стоит пересмотреть. Обязательно дайте прочитать свое резюме человеку, которому доверяете. Что касается названия почты, то все эти подростковые @princess и @maxpain не годятся. Помню, как увидела у главного бухгалтера адрес @kobra1 — у меня сразу возникли вопросы (улыбается – прим. TUT.BY).





— С резюме разобрались. Нужно ли дополнять его сопроводительным письмом?

— Рекрутеры обращают на них большое внимание. В таких письмах человек может проявиться с интересной стороны, не так официально, как в резюме. Оно может выручить кандидата: например, когда нужно объяснить перерывы в трудовой деятельности или неполное соответствие опыта соискателя требованиям вакансии либо показать свою мотивацию. Обязательно уточняйте причины: если вы какое-то время работали директором, а потом кассиром, уходили в армию или в декрет — объясните ситуацию. «Дырки» в резюме всегда вызывают вопросы. Если долго трудились в одной сфере, потом в другой и сейчас хотите вернуться, пользуясь прежним опытом, — пропишите это. Например, так: в последние годы я занимался продажами, но до этого работал журналистом, сейчас снова хочу писать статьи.

— Как изменилось общение работодателя и соискателя за последние несколько лет?

— Сейчас оно стало более технологичным, удобным, интерактивным. На современных сервисах по поиску работы соискатель видит просмотрено ли его резюме, сколько раз и когда; как быстро компании реагируют на отклики кандидатов, какой процент анкет обрабатывают. Постоянно растет доля тех, кто ищет работу и сотрудников с помощью мобильных приложений: скорость реагирования в цене как у работодателей, так и соискателей. Наниматель и кандидат на должность могут находить друг друга и общаться в социальных сетях. Только, указывая ссылки на свои аккаунты в резюме, не забудьте скрыть настройками приватности личные фотографии и те, на которых вас отметили друзья, — наверняка у многих в ленте есть что-то, что может отпугнуть работодателя. Помните, что любые фотографии и посты влияют на вашу репутацию.





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