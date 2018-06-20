Десятый раунд неформальных министерских диалогов стран «Восточного партнёрства» пройдёт в столице

В Минск приехали авторитетные политики и эксперты.



В программе – встречи министров иностранных дел и министров по делам цифровых технологий Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Молдовы и Украины. Помимо пленарной дискуссии запланирована встреча Владимира Макея с Европейским комиссаром по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнесом Ханом. Они обсудят широкий спектр актуальных вопросов взаимодействия Беларуси и ЕС.

В конце мая более 500 делегатов из 50 стран приняли участие в масштабном форуме «Минский диалог». Говорили не только об отношениях Минска и Брюсселя. В центре внимания – статус белорусской столицы как миротворческого центра. Тогда Александр Лукашенко призвал стороны забыть о противоречиях, найти общие цели и решать их сообща – именно так можно выстроить фундамент доверия. Терроризм, киберпреступность, нелегальная миграция, наркоторговля – точек соприкосновения более чем достаточно.