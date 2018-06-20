​Три матча состоятся на восьмой день футбольного ЧМ-2018

Очередные матчи группового этапа футбольного чемпионата мира состоятся в трёх российских городах.

Программу восьмого дня откроют команды группы С: в 15.00 в Самаре встретятся сборные Дании и Австралии, в 18.00 в Екатеринбурге пройдёт матч между Францией и Перу. В группе D игроки Хорватии и Аргентины в 21.00 сыграют в Нижнем Новгороде.