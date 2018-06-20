Как отметят День молодежи на Гродненщине

23 июня по случаю Дня молодежи по всей стране пройдут праздничные мероприятия. В области БРСМ также запланирована насыщенная программа.





Основные мероприятия в Гродно развернутся на Советской площади. Каждый желающий сможет побывать в виртуальной реальности, поиграть в настольные игры от магазина-клуба «Кубик», попытаться разгадать тайну гродненских фокусников и загадать желание, запустив в небо воздушного змея. Также фест порадует показательными выступлениями клуба карате «Чайка», трюками велосипедистов, роллеров и ребят, которые занимаются джампингом. Программа будет проходить с 18.00 до 21.00.









В Новогрудке и Мостах любители велоспорта смогут принять участие в конкурсе «ВелоЛеди» и велокарнавале «VIVA-Ровар». Конкурсами красоты ознаменуется праздник молодости в Ошмянском и Зельвенском районах, в Ивье пройдет забег невест. Волковыск зазвучит фестивалем-конкурсом кавер-бэндов. На фестиваль субкультур приглашают Лида и Скидель. Будут интерактивные площадки, много танцев, брейк-данс, хип-хоп, воркаут, выступления роллеров, чирлидеров, музыкантов, художников, мастер-классы по созданию макияжа и причесок.









Завершат цикл праздничных мероприятий на Гродненщине 29 июня в городе Скидель конкурс-битва ди-джеев «Беларусь и Я» и областной отборочный этап конкурса исполнителей молодежной песни в рамках фестиваля «Молодежь – за Союзное государство».

