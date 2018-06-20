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25 копеек за килограмм: в стране массово принимают старую бытовую технику

21.06.2018 09:09 — Разное | Tut.by  
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В Беларуси начали масштабный сбор отходов электрического и электронного оборудования у населения. Инициаторами программы стали Министерство ЖКХ, ГО «Белресурсы» и Белкоопсоюз. Тем самым они стараются вовлечь граждан в государственную программу «Комфортное жилье и благоприятная среда».


Фото носит иллюстративный характер. Фото: Reuters

Ранее для сбора такого оборудования в Минске был всего один специализированный пункт. Теперь пунктов заготовки стало больше, но нужно привезти туда свою технику самому. Правда, «БелВТИ» по Минску может приехать за техникой и по домашнему адресу. Но тогда вам за нее не заплатят. В сельской местности сбор лег по большей части на плечи Белкоопсоюза. Можно хоть в магазин привезти, если складские площади позволяют. Очень удобно. Еще и заплатят «живым весом» за технику в неразобранном виде — 25 копеек за килограмм.

Заместитель начальника управления по обращению с вторичными материальными ресурсами ГО «Белресурсы» Юлия Харкевич пояснила корреспонденту «Рэспублікі», что по стране восемь обществ холдинга занимаются сбором вторсырья. В Минске такие приемные пункты в каждом районе. В них принимают макулатуру, полимерные отходы, стеклобой, лом черных и цветных металлов и вот теперь бытовую технику. 

Пока результаты скромные — за три недели по городу собрали всего 130 килограммов. Это только из учтенного лишь в одном пункте приема-заготовки на улице Филимонова, в других — даже и этого не набралось.

Цены на лом черных и цветных металлов устанавливаются государством — килограмм примерно по такой же цене, что и бытовая техника, чугун — до 30 копеек за килограмм. Народ охотится за металлом. Самые дорогие — цветные. Медь — по 11 рублей и никель — по 12 рублей за килограмм. Стекло — три бутылки завесят на килограмм — выйдет всего 12 копеек.

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Теги: Минск
 
 
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Министерство ЖКХ, ГО "Белресурсы" и Белкоопсоюз начали масштабный сбор отходов электрического и электронного оборудования у населения. Тем самым они стараются...
 
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