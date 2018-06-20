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25 копеек за килограмм: в стране массово принимают старую бытовую технику
В Беларуси начали масштабный сбор отходов электрического и электронного оборудования у населения. Инициаторами программы стали Министерство ЖКХ, ГО «Белресурсы» и Белкоопсоюз. Тем самым они стараются вовлечь граждан в государственную программу «Комфортное жилье и благоприятная среда».
Ранее для сбора такого оборудования в Минске был всего один специализированный пункт. Теперь пунктов заготовки стало больше, но нужно привезти туда свою технику самому. Правда, «БелВТИ» по Минску может приехать за техникой и по домашнему адресу. Но тогда вам за нее не заплатят. В сельской местности сбор лег по большей части на плечи Белкоопсоюза. Можно хоть в магазин привезти, если складские площади позволяют. Очень удобно. Еще и заплатят «живым весом» за технику в неразобранном виде — 25 копеек за килограмм.
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Министерство ЖКХ, ГО "Белресурсы" и Белкоопсоюз начали масштабный сбор отходов электрического и электронного оборудования у населения. Тем самым они стараются...
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