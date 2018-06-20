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Instagram запускает IG TV - "телевидение" для вертикальных видео до часа длиной

21.06.2018 08:18 — Разное | Tut.by  
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Instagram анонсировал запуск новой видеоплатформы IGTV, которая предназначена для длинных вертикальных видео. Смотреть ролики оттуда можно будет как в отдельном приложении, так и внутри Instagram. Об этом пишет TJ.


В отличие от других сервисов для видео, IG TV создан для естественного просмотра на телефоне — в вертикальном режиме. Кроме того, ролики на платформе не будут ограничены одной минутой, как в Instagram, — каждое видео сможет иметь продолжительность до одного часа.

Систром отметил, что пользоваться IG TV будет так же легко, как и обычным телевидением (отсюда и название сервиса — InstaGram TV. — Прим.ред.). Можно будет начать просмотр сразу после запуска приложения — искать контент не придется: на стартовом экране появятся видео от тех авторов, на которых пользователь уже подписан, а также ролики, которые могут его заинтересовать.


В приложении также будут такие разделы, как «Для вас», «Подписки», «Популярное» и «Продолжить просмотр». Видео можно будет лайкать, комментировать и пересылать друзьям в Direct.

Как и на телевидении, в IG TV будут «каналы», однако они будут принадлежать конкретным авторам по примеру YouTube. Выкладывать видео на платформу смогут любые пользователи через приложение или через сайт. Ранее Instagram игнорировал десктопных пользователей и не позволял загружать контент через ноутбуки и компьютеры.

IG TV станет доступен во всем мире в ближайшие несколько недель на Android и iOS. Свои каналы там уже создали певица Селена Гомез и арт-директор Louis Vuitton Вирджил Абло.

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Сервис предназначен для просмотра роликов "максимально естественным способом".
 
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