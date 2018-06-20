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Перечень инновационных товаров пополнился 13 позициями
21.06.2018 09:19 — Разное | Ежедневник
Постановлением Совета министров от 20 июня 2018 года №464 внесены дополнения и изменения в перечень инновационных товаров Беларуси.
Напомним, что согласно белорусскому законодательству, производители инновационных товаров пользуются льготами по налогу на прибыль, поэтому для них включение в перечень играет очень важную роль.
Как сообщила пресс-служба Совмина, 20 июня в перечень включены 13 новых товарных позиций, которые прошли государственную научно-техническую экспертизу. Среди них - приборы для космических аппаратов, продукция оптоэлектронной промышленности двойного назначения, техника для заготовки древесины нового поколения и т.д.
Одновременно из перечня исключены товары, которые были добавлены в него три года назад.
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Постановлением Совета министров от 20 июня 2018 года №464 внесены дополнения и изменения в перечень инновационных товаров Беларуси.
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