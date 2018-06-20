Перечень инновационных товаров пополнился 13 позициями





Постановлением Совета министров от 20 июня 2018 года №464 внесены дополнения и изменения в перечень инновационных товаров Беларуси.

Напомним, что согласно белорусскому законодательству, производители инновационных товаров пользуются льготами по налогу на прибыль, поэтому для них включение в перечень играет очень важную роль.

Как сообщила пресс-служба Совмина, 20 июня в перечень включены 13 новых товарных позиций, которые прошли государственную научно-техническую экспертизу. Среди них - приборы для космических аппаратов, продукция оптоэлектронной промышленности двойного назначения, техника для заготовки древесины нового поколения и т.д.

Одновременно из перечня исключены товары, которые были добавлены в него три года назад.