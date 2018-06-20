Для официальных гостей Евроигр-2019 в Минске выделят отдельные полосы движения

Для официальных гостей II Европейских игр 2019 года в Минске выделят отдельные полосы движения. Об этом на пресс-конференции в Национальном олимпийском комитете сообщил заместитель директора фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года» Анатолий Котов, пишет агентство « Минск-Новости ».



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— Мы со всей серьезностью подходим к организации передвижения спортсменов, судей, представителей команд и вещательных организаций. Чтобы они вовремя попадали на арены, где проходят соревнования и могли комфортно выполнять свои функции, Дирекцией Европейских игр совместно с Министерством транспорта Беларуси и Мингорисполкомом разработан проект оптимизации городских маршрутов с выделением полос для специального транспорта. После окончания Евроигр эти полосы станут выделенными для движения общественного транспорта. Все то, что планируется сделать для улучшения пребывания в городе иностранных гостей, в конечном итоге останется в Минске и будет работать на благо минчан, — подчеркнул Котов.

Также он отметил, что проезд по автомобильным дорогам Беларуси на время проведения будет бесплатным. Планируется, что бесплатное передвижение по республиканским трассам будет организовано за неделю до начала Евроигр, во время самих соревнований, а также в течение недели после их окончания.

— Таким образом, практически месяц в Беларуси не будет действовать режим платных дорог. Это решение принято для того, чтобы наши гости беспроблемно могли приехать в страну. За передвижение на автомобиле массой до 3,5 тонн плата взыматься не будет.

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня 2019 года. Более 4 тысяч атлетов из 50 стран разыграют около 200 комплектов наград в 15 видах спорта (23 дисциплины). Соревнования в 10 видах станут квалификационными к летним Олимпийским играм 2020 года в Токио.