Национальный банк анонсировал снижение ставки рефинансирования

С 10,5% она снизится до 10% годовых. Сделать это финансовому регулятору позволяет замедление темпов годовой инфляции, и в целом положительные прогнозы ситуации в экономике.



Снижение ставки, в том числе, скажется на кредитах, которые станут доступнее. В Нацбанке отметили, что продолжат формировать условия для снижения инфляции и хранения сбережений в белорусских рублях. В предыдущий раз ставка рефинансирования снижалась в феврале. Следующее произойдёт уже через неделю.