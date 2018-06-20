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Фотофакт: флагштоки, которые стоят почти полмиллиона долларов
Снимок тех самых мегафлагштоков по цене лимузина опубликовал в Фейсбуке Виктор Малишевский.
«А вот это те самые мегафлагштоки на стадионе «Динамо», которые стоят 490 тысяч долларов. Во-первых, это красиво....» —
Производитель флагштоков — ОАО «Монтажлегмаш».
На днях «Наша ніва»
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Снимок тех самых мегафлагштоков по цене лимузина опубликовал в Фейсбуке Виктор Малишевский.
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