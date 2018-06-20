То есть, бизнес шел навстречу защитникам Куропат, а они не согласились? Естественно, хочется найти концы этой истории. Звоним Павлу Северинцу, одному из активных защитников Куропат. Павел говорит, что не в курсе ситуации, потому что как раз во время, когда она теоретически могла случиться, сидел за "Площадь".





"Ходили такие слухи, — вспоминает активистка общественной инициативы "За спасение мемориала Куропаты" Анна Шапутько. — Но чтобы напрямую, лично мне никто ничего не предлагал. И никому из моих знакомых не предлагали. Да и если бы кто-то предлагал, этот "домик" вопрос бы не решил".









Анна Шапутько в Куропатах. Фото Радио Свобода





Правда, помимо Анны, больше ни до кого из наших собеседников подобные слухи не доходили.





"Никто никогда нам это не предлагал, — буквально отрезает координатор гражданской инициативы "Эксперты в защиту Куропат", журналист Марат Горевой. — Мне персонально и нашим друзьям, моим друзьям, никто такое никогда не предлагал. Да и я не имею права рассматривать такие предложения. Нужно, чтобы общественность решала. Если общественность меня уполномочит вести такие переговоры, я буду думать. Да и я сомневаюсь, что кто-то мог согласиться на какие-то предложения, учитывая, как антизаконно все было сделано".





Бывший политзаключенный ГУЛАГа и защитник Куропат Владимир Романовский также не в курсе предложений от бизнесменов. Зато рассказывает, как однажды в 2014 году получил неожиданную предложение, когда посещал стройку возле Куропат вместе с поэтом Василием Яковенко:





"Мы сделали попытки хотя бы каких-то переговоров, сходив на стройку. Яковенко показал охраннику удостоверение Союза писателей, я представился представителем международного "Мемориала". Охранника долго не было, а потом сказал: "Пожалуйста, проходите". Мы оставили свои контакты. Не успели оттуда выйти, как позвонила женщина с вопросом: "Вы хотите выкупить комплекс? Вы понимаете, что это не три-четыре рубля, а цифры с шестью нулями". Я ответил, что об этом пока речь не идет, но следует организовать трехсторонние переговоры между собственником, Минкультом и общественностью. По-видимому, на уровне "Росинвеста", который тогда владел комплексом, были какие-то сомнения".





По мнению историка и активиста инициативы "За спасение Куропат" Игоря Кузнецова история, о которой говорит Израилевич, ни что иное, как фейк:





"Мне кажется, что задним числом сейчас пытаются сказать, мол, мы же предлагали, а они не захотели. В таком случае, если сказано "А", то говорите и "Б": кому предлагали, на каких условиях предлагали, а тогда нужно задавать вопросы тем, кто отказался от этого варианта".





По словам Кузнецова, никто из защитников Куропат не мог представить себе музей жертв сталинских репрессий рядом с развлекательным центром. Поэтому даже если такие предложения и звучали, они были отвергнуты.





"То есть, Куропаты, музей в домике и развлекательный комплекс "Бульбаш-холл"? Какая логика? При тех условиях я не думаю, что кто-то мог реально согласиться взять этот домик", — резюмирует Кузнецов.





Зайдес и компания, собеседники Еврорадио не знают. Поэтому, естественно, возникает вопрос, правду ли говорит Израилевич. С кем могли вести подобные переговорыи компания, собеседникине знают. Поэтому, естественно, возникает вопрос, правду ли говорит Израилевич.



