Новую функцию запускает Instagram для загрузки видео

Instagram запускает новую функцию IGTV для загрузки видео длительностью до часа.

Новый сервис будет похож на телевизор, но вместо каналов в нём будут аккаунты, на которые подписаны пользователи.

IGTV также будет предлагать просмотреть видео тех аккаунтов, которые могут быть интересны. Ожидается, что приложение станет доступно в магазинах в ближайшие несколько недель.