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Новую функцию запускает Instagram для загрузки видео
Instagram запускает новую функцию IGTV для загрузки видео длительностью до часа.
Новый сервис будет похож на телевизор, но вместо каналов в нём будут аккаунты, на которые подписаны пользователи.
IGTV также будет предлагать просмотреть видео тех аккаунтов, которые могут быть интересны. Ожидается, что приложение станет доступно в магазинах в ближайшие несколько недель.
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Instagram запускает новую функцию IGTV для загрузки видео длительностью до часа.
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