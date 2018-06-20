ВОЗ: распространение лихорадки Эбола в Конго остановлено

По крайней мере, новых случаев заражения не регистрируется, сообщила Всемирная организация здравоохранения.



С начала апреля от заражения этим вирусом умерли 28 человек. Болезнь называют одной из самых опасных для человека в 21 веке. Она сопровождается сильным ознобом, судорогами и кровотечением, в том числе внутренним.