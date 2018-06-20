"Крамбамбуля" и еще 20 артистов. В выходные в Минске пройдет фестиваль "Купальскае Кола"

22 и 23 июня в столичном парке «Дримлэнд» пройдет большой оупен-эир «Купальскае Кола» , в рамках которого на сцене выступят группы «Крамбамбуля», «Мастер» и еще около 20 артистов.





С 2007 года фестиваль фолк, рок, металл музыки превратился в масштабный open-air, который ежегодно собирает тысячи человек. Фестиваль «Купальскае Кола» посвящен народному празднику Купалью и приурочен ко дню летнего солнцестояния.

В этом году большая площадка фестиваля соберет группы из Латвии, Чехии, России и Беларуси. Гостей ждет большое количество интерактивных площадок, город мастеров, дегустации, развлечения и разнообразный фудкорт с широким выбором блюд и напитков.

Когда: 22−23 июня. Где: «Дримленд». Сколько: один день — 20 рублей, два дня — 35 рублей. В день фестиваля — 25 рубелй за один день.