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"Крамбамбуля" и еще 20 артистов. В выходные в Минске пройдет фестиваль "Купальскае Кола"
22 и 23 июня в столичном парке «Дримлэнд» пройдет большой оупен-эир
С 2007 года фестиваль фолк, рок, металл музыки превратился в масштабный open-air, который ежегодно собирает тысячи человек. Фестиваль «Купальскае Кола» посвящен народному празднику Купалью и приурочен ко дню летнего солнцестояния.
В этом году большая площадка фестиваля соберет группы из Латвии, Чехии, России и Беларуси. Гостей ждет большое количество интерактивных площадок, город мастеров, дегустации, развлечения и разнообразный фудкорт с широким выбором блюд и напитков.
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22 и 23 июня в парке Дримлэнд в рамках международного фестиваля "Купальскае Кола" пройдут концерты групп Мастер и Крамбамбуля.
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