Под Брестом Audi протаранила забор жилого дома и врезалась в дерево: водитель в реанимации

В Брестском районе легковушка протаранила забор и врезалась в дерево. Об этом сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома.





Авария произошла 20 июня, около 23.45. По предварительной информации, 40-летний водитель Audi ехал по трассе Р94 Брест — граница Республики Польша (Домачево) со стороны деревни Томашовка в направлении областного центра. В деревне Страдечь, двигаясь по улице Александрова, он не справился с управлением автомобиля, выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на заборное ограждение жилого дома № 74/1 и дерево.





В результате ДТП водитель получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован в реанимационное отделение больницы. Известно, что ремнем безопасности он пристегнут не был.