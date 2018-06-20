Родстер Mazda MX-5 стал мощнее и научился видеть пешеходов

В Mazda подготовили ряд обновок для родстера MX-5, затронувших главным образом техническую начинку «двухдверки».





Самое главное изменение затронуло топовую версию с двухлитровым мотором Skyactiv-G. Отдача агрегата, получившего облегченные шатуны и поршни, модернизированный выпускной коллектор, новые форсунки и маховик, выросла на 24 лошадиные силы (до 184 сил), крутящий момент подрос всего на 5 Нм и теперь равен 205 Нм. О том, как прибавка в мощности и тяге отразилась на динамике MX-5, не сообщается, но прежде версия с двухлитровым двигателем тратила на разгон до 100 км/ч 7,3 секунды и развивала 214 км/ч «максималки».

1,5-литровый двигатель на младшей версии MX-5 фактически не изменился — при 132 лошадиных силах он стал всего на 2 «лошадки» мощнее, крутящий момент подрос на 2 Нм (до 152 Нм). При этом оба мотора на спорткаре теперь отвечают последним нормам Euro 6d Temp.





Список стандартного оборудования MX-5 пополнился камерой заднего вида, системами распознавания дорожных знаков, автоторможения (с функцией обнаружения пешеходов) и мониторинга усталости водителя. Кроме того, для родстера доступен коричневый окрас тканевого верха и колесные диски нового дизайна диаметром 16 и 17 дюймов.

У европейских дилеров обновленные MX-5 появятся в августе.