ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Родстер Mazda MX-5 стал мощнее и научился видеть пешеходов

21.06.2018 10:04 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Mazda подготовили ряд обновок для родстера MX-5, затронувших главным образом техническую начинку «двухдверки».


Самое главное изменение затронуло топовую версию с двухлитровым мотором Skyactiv-G. Отдача агрегата, получившего облегченные шатуны и поршни, модернизированный выпускной коллектор, новые форсунки и маховик, выросла на 24 лошадиные силы (до 184 сил), крутящий момент подрос всего на 5 Нм и теперь равен 205 Нм. О том, как прибавка в мощности и тяге отразилась на динамике MX-5, не сообщается, но прежде версия с двухлитровым двигателем тратила на разгон до 100 км/ч 7,3 секунды и развивала 214 км/ч «максималки».

1,5-литровый двигатель на младшей версии MX-5 фактически не изменился — при 132 лошадиных силах он стал всего на 2 «лошадки» мощнее, крутящий момент подрос на 2 Нм (до 152 Нм). При этом оба мотора на спорткаре теперь отвечают последним нормам Euro 6d Temp.


Список стандартного оборудования MX-5 пополнился камерой заднего вида, системами распознавания дорожных знаков, автоторможения (с функцией обнаружения пешеходов) и мониторинга усталости водителя. Кроме того, для родстера доступен коричневый окрас тканевого верха и колесные диски нового дизайна диаметром 16 и 17 дюймов.

У европейских дилеров обновленные MX-5 появятся в августе.

 
 
Ссылка на источник 20
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Японцы слегка обновили технику своему родстеру Mazda MX-5. Автомобиль получил чуть более мощные двигатели и парочку приятных опций. Теперь MX-5 умеет распознавать...
 
Новости дня
Новости разные
 
Парижское кабаре Lido включило Минск в маршрут своего тура
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Поставский край
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
21.06.2018
Полесская правда
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Новости Ветки
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Прамень
Раёны весник
Савецкая вёска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика