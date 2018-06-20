Парижское кабаре Lido включило Минск в маршрут своего тура

Одно из старейших парижских кабаре Lido приедет в следующем году в Минск: белорусская столица появилась в списке городов в рамках тура The Legend. 2 марта 2019 года на сцену Дворца республики выйдет труппа из 25 танцовщиков и артистов, которые за вечер сменят около 300 аутентичных исторических костюмов.





Каждый год с 1946-го более полумиллиона человек со всех концов планеты стекаются в Париж на шоу Lido. Здесь можно полюбоваться сногсшибательными танцовщицами Bluebells — знаменитыми «колокольчиками» Lido и насладиться атмосферой французского шика и бродвейской роскоши.

В свое время на сцене Lido выступили Эдит Пиаф, Марлен Дитрих, Жозефина Бейкер, Элтон Джон, Далида, Ширли Маклейн, Зигфрид и Рой, Силви Вартан. Сейчас же настоящее достояние Lido, да, пожалуй, и всего Парижа, — это девушки-«колокольчики», танцовщицы Bluebell. Недаром труд их основательницы Маргарет Келли Лейбовичи был вознагражден орденами Британской империи и Почетного легиона.





Что увидят минские зрители, кроме 16 девочек Bluebell? Например, специально спроектированную парадную лестницу, раскрытую на сцене в виде веера, по которой артисты в своих феерических костюмах спускаются на сцену. А еще несколько сотен подлинных исторических костюмов.

Когда: 2 марта 2019 года. Где: Дворец республики.