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Запрет на посещение лесов действует в 83 районах Беларуси

21.06.2018 10:14 — Разное | Аргументы и факты  
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Запрет на посещение лесов действует в 83 районах Беларуси
Фото из открытых источников

За последние дни запреты на посещение лесов были сняты в некоторых районах Гомельской и Гродненской областей, однако на данный момент ограничительные меры действуют в 83 районах республики, сообщили в Министерстве лесного хозяйства Республики Беларусь. 

Запрет на посещение лесов действует в 83 районах Беларуси Как быть, если стал свидетелем или виновником начинающегося пожара в лесу?

В ведомстве напоминают, что на период действия запрета гражданам не разрешается нахождение в лесном фонде (в т. ч. для прогулок, отдыха на природе и т.д.), запрещается и въезд транспорта, за исключением служебного. 

Нарушение запрета может грозить штрафными санкциями - до 25 базовых величин.

Получить информацию о наличии или отсутствии запретов на посещение лесов можно на интерактивной карте министерства лесного хозяйства.  

 
 
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Нарушение запрета грозит штрафом – до 25 базовых величин (612,5 руб.)
 
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