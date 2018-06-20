Запрет на посещение лесов действует в 83 районах Беларуси

За последние дни запреты на посещение лесов были сняты в некоторых районах Гомельской и Гродненской областей, однако на данный момент ограничительные меры действуют в 83 районах республики, сообщили в Министерстве лесного хозяйства Республики Беларусь.

В ведомстве напоминают, что на период действия запрета гражданам не разрешается нахождение в лесном фонде (в т. ч. для прогулок, отдыха на природе и т.д.), запрещается и въезд транспорта, за исключением служебного.

Нарушение запрета может грозить штрафными санкциями - до 25 базовых величин.