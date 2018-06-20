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Под Слуцком микроавтобус с 2,5 тоннами водки съехал в кювет
21.06.2018 — Разное | Инфа-Курьер
24-летний житель Мозыря за рулём грузового микроавтобуса Iveco проигнорировал дорожные знаки, ограничивающие скорость, не справился с управлением и съехал в правый кювет по ходу движения. ДТП обошлось без пострадавших, помощь медиков молодому человеку не понадобилась.
В автомобиле водитель перевозил около 2,5 тонн водки. По предварительной информации, груз повреждён не был, рассказали «Кур'еру» в Слуцкой ГАИ.
Это произошло сегодня ночью, 21 июня, около 01.15 на 101-м км трассы Р23 (рядом с поворотом на деревню Молотково).
Водитель был трезвый.
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