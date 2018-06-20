В центре Слуцка ночью пьяный бесправник врезался в дерево



Фото прислано очевидцем

44-летний случчанин за рулём Alfa Romeo ехал со стороны «Крыніцы», не справился с управлением, выехал на «встречку» и врезался в дерево на улице Ленина рядом с домом № 93. Никто не пострадал.

В крови водителя было 2,1 промилле алкоголя. Автомобиль эвакуировали на штрафстоянку. Об этом рассказал «Кур'еру» Дмитрий Семибратов, инспектор ДПС ОГАИ Слуцкого РОВД.

ДТП произошло сегодня, 21 июня, в 00.30.

Мужчина был лишён водительских прав три года назад. В феврале он уже привлекался за езду без прав. В отношении водителя было составлено четыре административных протокола. Фото: Слуцкая ГАИ

В ТЕМУ. С 22 по 25 июня ГАИ Минской области проведёт профилактическую акцию «Скорость». Её цель — активизация работы по укреплению транспортной дисциплины в части соблюдения водителями скоростных режимов.

ЦИФРА. Каждое третье ДТП совершено по причине неправильного выбора или превышения установленной скорости движения.

За 5 месяцев 2018 года по указанной причине произошло 69 аварий, в которых 7 человек погибли и 79 — получили травмы. Сотрудники ГАИ с начала года выявили 6833 факта нарушений скоростного режима водителями.

СПРАВКА. Согласно статьи 18.13 КоАП, за превышение скорости от 10 до 20 км/ч штраф составит до 24,5 рублей, от 20 до 30 км/ч — от 24,5 до 73,5 рублей, 30 и более км/ч — от 73,5 до 245 рублей.

За повторное в течение года нарушение в отношении водителей применяется штраф от 122,5 до 367,5 рублей или лишение права управления транспортным средством сроком до 1 года (если зафиксировано сотрудником ГАИ).