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Карнавал для детей, которые пережили войну, прошёл в Дамаске
По словам организаторов, главный мотив – пролить мирный свет в сердца подрастающего поколения.
На вечеринке для детей устроили разнообразные игры и показали яркие шоу, в том числе китайский танец дракона. Это животное – символ хорошей жизни и оптимизма. Именно такое настроение волонтёры хотели бы передать сирийским детям во время карнавала.
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По словам организаторов, главный мотив – пролить мирный свет в сердца подрастающего поколения.
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