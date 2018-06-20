Карнавал для детей, которые пережили войну, прошёл в Дамаске

По словам организаторов, главный мотив – пролить мирный свет в сердца подрастающего поколения.

На вечеринке для детей устроили разнообразные игры и показали яркие шоу, в том числе китайский танец дракона. Это животное – символ хорошей жизни и оптимизма. Именно такое настроение волонтёры хотели бы передать сирийским детям во время карнавала.